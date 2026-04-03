Σκληρή επίθεση κατά της κυβέρνησης εξαπέλυσε ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ–Κινήματος Αλλαγής, Παναγιώτης Δουδωνής, με αφορμή τις εξελίξεις γύρω από τις δικογραφίες του σκανδάλου ΟΠΕΚΕΠΕ που διαβιβάζονται στη Βουλή. Μιλώντας από το Περιστύλιο, όπου βρέθηκε ως μέλος της Επιτροπής Δεοντολογίας για την παραλαβή των σχετικών φακέλων, έκανε λόγο για «κοινοβουλευτική πλειοψηφία υποδίκων», αμφισβητώντας ευθέως τη θεσμική και πολιτική εικόνα της κυβέρνησης.

Όπως υποστήριξε, η κυβερνητική πλειοψηφία «στηρίζεται σε υποδίκους», ενώ έθεσε ξεκάθαρα ζήτημα πολιτικών ευθυνών, καλώντας τον πρωθυπουργό να προχωρήσει άμεσα σε συγκεκριμένες κινήσεις. «Ο κ. Μητσοτάκης έχει δύο ενέργειες να κάνει: πρώτον να τους αποπέμψει και δεύτερον να παραιτηθεί», τόνισε χαρακτηριστικά, κλιμακώνοντας την αντιπαράθεση.