Τα σκυλιά είχαν παγιδευτεί από τον αυξημένο όγκο νερού που προκάλεσε η βροχή στη Χαλκιδική.

Δύο μεγάλα τσοπανόσκυλα διασώθηκαν σε μία συγκινητική επιχείρηση από τα νερά του Ολύνθιου ποταμού στη Χαλκιδική.

Τα δύο σκυλιά εντοπίστηκαν από πολίτη, παγιδευμένα πάνω σε βράχια από τα ορμητικά νερά λόγω της έντονης βροχόπτωσης. Άμεσα κινητοποιήθηκε ο δήμος Πολυγύρου, ενώ παράλληλα συνέδραμε και η Πυροσβεστική.

Όπως φαίνεται στο βίντεο που δημοσίευσε το voria.gr, άνθρωποι του δήμου, οι οποίοι είναι εξειδικευμένη στην περισυλογή αδέσποτων ζώων, προσεγγίζουν τα σκυλία δεμμένοι με ένα σχοινί και με τη βοήθεια ειδικού εργαλείου τα τράβηξαν στην όχθη.

Τα σκυλιά μεταφέρθηκαν σε ασφαλές σημείο και επέστρεψαν στο οικείο τους περιβάλλον.