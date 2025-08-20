Νικόλ Κίντμαν: Τέλος οι βουτιές - Οι φωτογραφίες από τις διακοπές της στην Ελλάδα

Με φωτογραφίες από τα καταγάλανα νερά της Ελλάδας αποχαιρέτησε η Νικόλ Κίντμαν το καλοκαίρι της.

Στην Ελλάδα βρέθηκε για διακοπές αυτό το καλοκαίρι η βραβευμένη με Όσκαρ ηθοποιός Νικόλ Κίντμαν, ενώ η δημοσίευσή της μέσω Instagram, κατέπληξε τους ακόλουθούς της, ενώ ταυτόχρονα, δήλωσε πως τελείωσαν οι φετινές τις διακοπές.

Πιο συγκεκριμένα λοιπόν, η ηθοποιός, φαίνεται πως απήλαυσε το καλοκαίρι στη χώρα, κάτω από τον ελληνικό ήλιο και μέσα σε καταγάλανα νερά, στην δημοσίευσή της μάλιστα, τοποθέτησε μια περιεκτική λεζάντα «Summer memories. Now back to school».

Η ανάρτηση της Νικόλ Κίντμαν στο Instagram

Αν και η ηθοποιός δεν αποκάλυψε την ακριβή τοποθεσία στην οποία βρισκόταν, τα γαλαζοπράσινα νερά και το εκθαμβωτικά τοπία από τις φωτογραφίες της, προδίδουν κάποιο νησί του Ιονίου και συγκεκριμένα τους Παξούς.

Η δημοσίευσή της δε, αποπνέει την ανεμελιά του ελληνικού καλοκαιριού που φαίνεται να απήλαυσε η καταξιωμένη ηθοποιός του Χόλιγουντ. Παρ’ όλα αυτά, αν και το καλοκαίρι ακόμη δεν έχει φτάσει και επίσημα στο τέλος του, η λεζάντα και η αναφορά της ηθοποιού «πίσω στα σχολεία», δείχνει πως η ίδια «κλείνει» τις διακοπές της και επιστρέφει στη βάση της για να επανέλθει στην καθημερινότητά της.

Αξίζει λοιπόν να αναφερθεί πως η Νικόλ Κίντμαν αποτελεί ένα από τα πιο γνωστά ονόματα του κινηματογράφου και του Χόλιγουντ με πληθώρα από συμμετοχές σε γνωστές παραγωγές να συμπληρώνουν το βιογραφικό της.

Η καριέρα της, είναι μεγαλύτερη από τρεις δεκαετίες ενώ έχει συμμετάσχει σε ταινίες και παραγωγές, αναλαμβάνοντας ρόλους σε δράμα, ρομαντικές, μιούζικαλ και τηλεοπτικές σειρές.

Σύμφωνα μάλιστα με τα όσα είναι γνωστά, η ίδια το 2001, ήταν υποψήφια για υποψήφια για Όσκαρ Α' Γυναικείου Ρόλου για την συμμετοχή της στην ταινία «Moulin Rouge!», το 2002 για το «The Hours», ενώ έχει λάβει χρυσή σφαίρα και Emmy, μέσω της συμμετοχής της στη σειρά «Big Little Lies».

Η ηθοποιός λοιπόν, έχει αποκομίσει μέχρι σήμερα και ένα βραβείο Όσκαρ, ενώ είναι μητέρα και γνωστή για την φιλανθρωπική της δράση.

{https://www.instagram.com/p/DNjL-4qSIoa/?img_index=1}