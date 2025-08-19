Κουέντιν Ταραντίνο: Ο σκηνοθέτης αποκάλυψε ποια θεωρεί την καλύτερη ταινία του

Αναπόφευκτα ο καταξιωμένος σκηνοθέτης του Χόλιγουντ, Κουέντιν Ταραντίνο, γνωρίζει καλύτερα ποια είναι η καλύτερη ή έστω η αγαπημένη του ταινία.

Ο μοναδικός και ευρέως γνωστός σκηνοθέτης Κουέντιν Ταραντίνο, έχει αποδείξει πολλές φορές το ταλέντο του στη σκηνοθεσία, ενώ δεν δίστασε να αποκαλύψει ποια ταινία του θεωρεί πιο επιτυχημένη ή τουλάχιστον ποια ο ίδιος θεωρεί καλύτερη και η απάντησή του θα σας εκπλήξει.

Ο Αμερικάνος σκηνοθέτης, έχει στο ενεργητικό του δύο βραβεία Όσκαρ μέχρι τώρα. Συγκεκριμένα έχει βραβευτεί για την ταινία «Pulp Fiction» το 1994, καθώς και για το «Django Unchained» 18 χρόνια αργότερα, το 2012, ωστόσο η αγαπημένη του ταινία δεν είναι μια εκ των δύο.

Ποια ταινία υπέδειξε ως την καλύτερή του ο Κουέντιν Ταραντίνο

Αντίθετα λοιπόν με τα όσα μπορεί να πιστεύει το κοινό ο ίδιος ο Κουέντιν Ταραντίνο υπέδειξε ως την καλύτερή του δουλειά την ταινία «Inglourious Basterds» του 2009, ενώ στις αγαπημένες του συμπεριλαμβάνει και την πιο πρόσφατη παραγωγή του: «Once Upon a Time… in Hollywood».

{https://www.youtube.com/watch?v=KnrRy6kSFF0}

Μάλιστα, όπως αναφέρει το CNN, κατά τη διάρκεια συνέντευξής του στο podcast «The Church of Tarantino», σχολίασε ορισμένες από τις έως τώρα δουλειές του, ενώ υπέδειξε και ορισμένα «λάθη» που παρατήρησε μεταγενέστερα.

Πιο συγκεκριμένα, όταν του ζητήθηκε να εκμυστηρευτεί ποια από τις ταινίες του αγαπάει περισσότερο, ο 62χρονος, έκανε έναν καθοριστικό διαχωρισμό: «Το Once Upon a Time… in Hollywood είναι η αγαπημένη μου, το Inglourious Basterds είναι η καλύτερή μου, αλλά νομίζω ότι το Kill Bill είναι η απόλυτη ταινία του Κουέντιν, σαν να μην θα μπορούσε να την είχε κάνει κανείς άλλος».

Σε δεύτερο χρόνο λοιπόν, αναφερόμενος στην ταινία «Kill Bill», είπε χαρακτηριστικά πως: «Πιστεύω λοιπόν ότι το Kill Bill είναι η ταινία για την οποία γεννήθηκα. Νομίζω ότι το Inglourious Basterds είναι το αριστούργημά μου, αλλά το Once Upon a Time… in Hollywood είναι η αγαπημένη μου».

{https://www.youtube.com/watch?v=ELeMaP8EPAA}

Ταυτόχρονα, ο Χολιγουντιανός σκηνοθέτης εκμυστηρεύτηκε ορισμένους «λάθος υπολογισμούς» τους οποίους έκανε στην πορεία του, κάνοντας μια αυτοκριτική: «Έκανα λάθος υπολογισμούς σε μερικά πράγματα στην πορεία» και συνέχισε: «Το μόνο πράγμα που με τσιμπάει στο στομάχι είναι μερικά μικρά πλάνα τόσο στο Reservoir Dogs όσο και στο Pulp Fiction», είπε, προσθέτοντας ότι και τα δύο περιείχαν κάποιες «ερασιτεχνικές ανοησίες».

Έτσι λοιπόν, αναφερόμενος και στις δύο του ταινίες είπε πως γυρίστηκαν νωρίς στην καριέρα του, όπου και «δεν ήξερα τι έκανα», είπε χαρακτηριστικά. Παρόλο λοιπόν, που δεν επισήμανε τα λάθη του, ανέφερε την παρουσία του εξοπλισμού σε ένα πλάνο, τη σκιά ενός βραχίονα και το σημάδι ενός Χ εκεί που θα έπρεπε να στέκονται οι ηθοποιοί, σημάδια που θα ήθελε να είχε αποφύγει.

«Χρειάζονται τουλάχιστον δύο ταινίες για να καταλάβεις πώς να το κάνεις», υπογράμμισε αξιοποιώντας το χιούμορ του.

Παράλληλα, κατά την πορεία της συζήτησης ο Ταραντίνο, είχε αναφέρει πως το τελευταίο του project, η ταινία «The Adventures of Cliff Booth», η συνέχεια του «Once Upon a Time… in Hollywood», μόλις ξεκίνησε τα γυρίσματα.

Κλείνοντας, όσον αφορά το τελευταίο του «σκηνοθετικό παιδί», φημολογούταν πως το σενάριο θα λεγόταν «The Movie Critic», αλλά τελικά ο ίδιος απέρριψε το εγχείρημα, εξηγώντας:

«Ήμουν τόσο ενθουσιασμένος με το σενάριο, αλλά δεν ήμουν και τόσο ενθουσιασμένος με τη δραματοποίηση αυτού που έγραψα όταν βρισκόμασταν στην προπαραγωγή, εν μέρει επειδή χρησιμοποιώ το σύνολο δεξιοτήτων που έμαθα από το Once Upon a Time… in Hollywood» ενώ πρόσθεσε πως το σενάριο «The Movie Critic» θα διαδραματιζόταν σε παρόμοιο τόπο και χρόνο.

Σε κάθε περίπτωση ωστόσο, ο βραβευμένος με Όσκαρ, Κουέντιν Ταραντίνο, παρουσίασε τον τρόπο με τον οποίο εκτιμάει κάθε του δουλειά και project.