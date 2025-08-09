Games
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Life

Ο Έντι Μέρφι δεν ενδιαφέρεται για βραβεία, αλλά... θα κάνει μια εξαίρεση

Ο Έντι Μέρφι δεν ενδιαφέρεται για βραβεία, αλλά... θα κάνει μια εξαίρεση Φωτογραφία: Photo by Richard Shotwell/Invision/AP
Ο διάσημος κωμικός Έντι Μέρφι δήλωσε σε συνέντευξή του στο Sky News ότι δεν έχει καμία προσδοκία για βραβεία. Ωστόσο, ο σταρ των ταινιών «Beverly Hills Cop» και «Shrek» πρόσθεσε ότι θα δεχθεί με χαρά ένα τιμητικό Όσκαρ όταν φτάσει τα 90 του χρόνια.

Ο Μέρφι, που θεωρείται ένας από τους μεγαλύτερους αστέρες της αμερικανικής κωμωδίας, πρωταγωνιστεί στην επερχόμενη κωμωδία δράσης «The Pickup», η οποία ακολουθεί δύο οδηγούς χρηματαποστολών που παγιδεύονται σε μια ληστεία. Στο πλευρό του βρίσκονται οι Κέκε Πάλμερ και ο Πιτ Ντέιβιντσον.

Μιλώντας για τις επιλογές του, εξήγησε ότι η αναγνώριση με βραβεία δεν ήταν ποτέ κάτι που τον απασχολούσε.

«Η ανταπόκριση του κοινού και το γεγονός ότι η ταινία έχει διάρκεια, αυτό είναι το βραβείο», συνέχισε ο διάσημος κωμικός.

«Οι ταινίες είναι διαχρονικές και ξεχωριστές, γι' αυτό και παίζονται για χρόνια και έχουν εμπορική επιτυχία. Έτσι, βγάζεις πολλά λεφτά και ο κόσμος σε αγαπάει, οπότε δεν σκέφτεσαι καν "δεν κέρδισα βραβείο!», συμπλήρωσε.

Ο Μέρφι έχει λάβει μόνο μία υποψηφιότητα για Όσκαρ στην καριέρα του. Ήταν για τον ρόλο του στην ταινία «Dreamgirls» το 2007, όπου και θεωρούνταν φαβορί. Ωστόσο, το βραβείο Καλύτερου Β΄ Ανδρικού Ρόλου κέρδισε τελικά ο Άλαν Άρκιν για την ερμηνεία του στην ταινία «Little Miss Sunshine».

«Ξέρεις τι έχω κερδίσει όλα αυτά τα χρόνια; Μια μέρα, θα μου δώσουν ένα από αυτά τα τιμητικά Όσκαρ. Όταν θα είμαι πολύ γέρος. Και θα πω ευχαριστώ πολύ για αυτή την υπέροχη τιμή. Θα είμαι γέρος και δεν θα έχω δόντια. Δεν με πειράζει να πάρω το τιμητικό Όσκαρ όταν θα είμαι 90», κατέληξε ο Μέρφι.

Δες όλες τις ειδήσεις και τα νέα τη στιγμή που συμβαίνουν

# TAGS

Απαγορευτικό απόπλου για τα πλοία από Πειραιά, Λαύριο, Ραφήνα

Απαγορευτικό απόπλου για τα πλοία από Πειραιά, Λαύριο, Ραφήνα

Ακίνητα: Έρχεται «φόρος αδράνειας» για τα διαμερίσματα στα πρότυπα του γαλλικού TLV

Ακίνητα: Έρχεται «φόρος αδράνειας» για τα διαμερίσματα στα πρότυπα του γαλλικού TLV

Νίκος Ανδρουλάκης στο Dnews: Γάζα: Εθνοκάθαρση σε απευθείας μετάδοση

Νίκος Ανδρουλάκης στο Dnews: Γάζα: Εθνοκάθαρση σε απευθείας μετάδοση

Γκρίνια στους αγρότες για το «γαλάζιο» σκανδάλο στον ΟΠΕΚΕΠΕ

Γκρίνια στους αγρότες για το «γαλάζιο» σκανδάλο στον ΟΠΕΚΕΠΕ

Εφορία: Γιατί η αύξηση στην έκπτωση φόρου για τα παιδιά κινδυνεύει να γίνει δώρο άδωρον

Εφορία: Γιατί η αύξηση στην έκπτωση φόρου για τα παιδιά κινδυνεύει να γίνει δώρο άδωρον

Κρύο νερό για αποκατάσταση: Βοηθά ή σαμποτάρει την πρόοδο;

Κρύο νερό για αποκατάσταση: Βοηθά ή σαμποτάρει την πρόοδο;

Πρόλαβε το επίδομα των 750€ – Αν έχεις λάβει ΚΑΥΑΣ, δες τι πρέπει να κάνεις άμεσα

Πρόλαβε το επίδομα των 750€ – Αν έχεις λάβει ΚΑΥΑΣ, δες τι πρέπει να κάνεις άμεσα

Η ζωή στη Βόρεια Εύβοια ξαναρχίζει από την κυψέλη

Η ζωή στη Βόρεια Εύβοια ξαναρχίζει από την κυψέλη

Από το check-in μέχρι την αξιολόγηση: Τα μεγαλύτερα λάθη που κάνουν όσοι ασχολούνται με τη βραχυχρόνια μίσθωση

Από το check-in μέχρι την αξιολόγηση: Τα μεγαλύτερα λάθη που κάνουν όσοι ασχολούνται με τη βραχυχρόνια μίσθωση

Το απόλυτο gadget του φετινού καλοκαιριού έχει χρώμα ροζ

Το απόλυτο gadget του φετινού καλοκαιριού έχει χρώμα ροζ

Νεκρός από τη φωτιά στην Κερατέα – Εκκενώθηκε γηροκομείο στην Παλαιά Φώκαια

Νεκρός από τη φωτιά στην Κερατέα – Εκκενώθηκε γηροκομείο στην Παλαιά Φώκαια

Ποια επαγγέλματα αυξάνουν τον κίνδυνο του καρκίνου

Ποια επαγγέλματα αυξάνουν τον κίνδυνο του καρκίνου

Πώς θα προστατευτείτε από την φωτιά, τον καπνό και τη στάχτη

Πώς θα προστατευτείτε από την φωτιά, τον καπνό και τη στάχτη

Νέο χάπι λειτουργεί σαν το Ozempic – Βοήθησε τους ασθενείς να χάσουν 12,5 κιλά

Νέο χάπι λειτουργεί σαν το Ozempic – Βοήθησε τους ασθενείς να χάσουν 12,5 κιλά

HELLENIQ ENERGY: Αποτελέσματα Β’ Τριμήνου / Α’ Εξαμήνου 2025

HELLENIQ ENERGY: Αποτελέσματα Β’ Τριμήνου / Α’ Εξαμήνου 2025

Ο Τραμπ καταργεί επιδοτήσεις για φωτοβολταϊκά - Τέλος το φθηνό ρεύμα σε υποβαθμισμένες περιοχές

Ο Τραμπ καταργεί επιδοτήσεις για φωτοβολταϊκά - Τέλος το φθηνό ρεύμα σε υποβαθμισμένες περιοχές

ΔΕΗ: Στα 4,646 δισ. ευρώ ο κύκλος εργασιών – Στα 200 εκατ. ευρώ τα καθαρά κέρδη

ΔΕΗ: Στα 4,646 δισ. ευρώ ο κύκλος εργασιών – Στα 200 εκατ. ευρώ τα καθαρά κέρδη

ΥΠΕΝ: 206 οι δικαιούχοι του προγράμματος του «Εξοικονομώ - Ανακαινίζω για Νέους»

ΥΠΕΝ: 206 οι δικαιούχοι του προγράμματος του «Εξοικονομώ - Ανακαινίζω για Νέους»

Κόκκινο τιμολόγιο: Σε ποιους καταναλωτές απευθύνεται

Κόκκινο τιμολόγιο: Σε ποιους καταναλωτές απευθύνεται

«Πετάχτηκε» στο πρώτο εξάμηνο του 2025 το 10% του ρεύματος που παράχθηκε από ΑΠΕ

«Πετάχτηκε» στο πρώτο εξάμηνο του 2025 το 10% του ρεύματος που παράχθηκε από ΑΠΕ

Σχετικά Άρθρα

Lady Gaga: Σάρωσε στις υποψηφιότητες των MTV VMA 2025

Lady Gaga: Σάρωσε στις υποψηφιότητες των MTV VMA 2025

Entertainment
Ποια βραβεία κατέκτησε η Hyundai και από ποιον;

Ποια βραβεία κατέκτησε η Hyundai και από ποιον;

Auto - Moto
Χάρισον Φορντ και Όουεν Κούπερ μόλις έγραψαν ιστορία στα Emmy

Χάρισον Φορντ και Όουεν Κούπερ μόλις έγραψαν ιστορία στα Emmy

Entertainment
Emmy 2025: Ανακοινώθηκαν οι υποψηφιότητες - Η κωμική σειρά που σπάει τα ρεκόρ

Emmy 2025: Ανακοινώθηκαν οι υποψηφιότητες - Η κωμική σειρά που σπάει τα ρεκόρ

Entertainment

NETWORK

Βικτόρια Μπέκαμ: Το μυστικό της όπλο για ευεξία και αδυνάτισμα

Βικτόρια Μπέκαμ: Το μυστικό της όπλο για ευεξία και αδυνάτισμα

healthstat.gr
Κορτιζόλη: Οι 5 τροφές που μειώνουν το άγχος φυσικα

Κορτιζόλη: Οι 5 τροφές που μειώνουν το άγχος φυσικα

healthstat.gr
Ιός Τσικουνγκούνια: 65 κρούσματα σε Γαλλία και Ιταλία – Παραμένει ο συναγερμός στην Κίνα

Ιός Τσικουνγκούνια: 65 κρούσματα σε Γαλλία και Ιταλία – Παραμένει ο συναγερμός στην Κίνα

healthstat.gr
Επεκτείνει την «απόβαση» στην Ελλάδα η Alterric με 4 νέα έργα 189 MW

Επεκτείνει την «απόβαση» στην Ελλάδα η Alterric με 4 νέα έργα 189 MW

ienergeia.gr
Ως καταλύτης για την πράσινη μετάβαση της υπαίθρου λειτούργησε το κοινοτικό έργο «BioRural»

Ως καταλύτης για την πράσινη μετάβαση της υπαίθρου λειτούργησε το κοινοτικό έργο «BioRural»

ienergeia.gr
Δήμος Εορδαίας: Κατά της καύσης και της χωροθέτησης στην αυλή λιγνίτη της Πτολεμαΐδας 5

Δήμος Εορδαίας: Κατά της καύσης και της χωροθέτησης στην αυλή λιγνίτη της Πτολεμαΐδας 5

ienergeia.gr
Πώς θα καταπολεμήσετε την πιτυρίδα, σύμφωνα με τους δερματολόγους

Πώς θα καταπολεμήσετε την πιτυρίδα, σύμφωνα με τους δερματολόγους

healthstat.gr
Ετήσια αύξηση 0,5% παρουσίασε ο Δείκτης Βιομηχανικής Παραγωγής τον Ιούνιο

Ετήσια αύξηση 0,5% παρουσίασε ο Δείκτης Βιομηχανικής Παραγωγής τον Ιούνιο

ienergeia.gr