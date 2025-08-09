Ο Έντι Μέρφι δεν ενδιαφέρεται για βραβεία, αλλά... θα κάνει μια εξαίρεση

Ο διάσημος κωμικός Έντι Μέρφι δήλωσε σε συνέντευξή του στο Sky News ότι δεν έχει καμία προσδοκία για βραβεία. Ωστόσο, ο σταρ των ταινιών «Beverly Hills Cop» και «Shrek» πρόσθεσε ότι θα δεχθεί με χαρά ένα τιμητικό Όσκαρ όταν φτάσει τα 90 του χρόνια.

Ο Μέρφι, που θεωρείται ένας από τους μεγαλύτερους αστέρες της αμερικανικής κωμωδίας, πρωταγωνιστεί στην επερχόμενη κωμωδία δράσης «The Pickup», η οποία ακολουθεί δύο οδηγούς χρηματαποστολών που παγιδεύονται σε μια ληστεία. Στο πλευρό του βρίσκονται οι Κέκε Πάλμερ και ο Πιτ Ντέιβιντσον.

Μιλώντας για τις επιλογές του, εξήγησε ότι η αναγνώριση με βραβεία δεν ήταν ποτέ κάτι που τον απασχολούσε.

«Η ανταπόκριση του κοινού και το γεγονός ότι η ταινία έχει διάρκεια, αυτό είναι το βραβείο», συνέχισε ο διάσημος κωμικός.

«Οι ταινίες είναι διαχρονικές και ξεχωριστές, γι' αυτό και παίζονται για χρόνια και έχουν εμπορική επιτυχία. Έτσι, βγάζεις πολλά λεφτά και ο κόσμος σε αγαπάει, οπότε δεν σκέφτεσαι καν "δεν κέρδισα βραβείο!», συμπλήρωσε.

Ο Μέρφι έχει λάβει μόνο μία υποψηφιότητα για Όσκαρ στην καριέρα του. Ήταν για τον ρόλο του στην ταινία «Dreamgirls» το 2007, όπου και θεωρούνταν φαβορί. Ωστόσο, το βραβείο Καλύτερου Β΄ Ανδρικού Ρόλου κέρδισε τελικά ο Άλαν Άρκιν για την ερμηνεία του στην ταινία «Little Miss Sunshine».

«Ξέρεις τι έχω κερδίσει όλα αυτά τα χρόνια; Μια μέρα, θα μου δώσουν ένα από αυτά τα τιμητικά Όσκαρ. Όταν θα είμαι πολύ γέρος. Και θα πω ευχαριστώ πολύ για αυτή την υπέροχη τιμή. Θα είμαι γέρος και δεν θα έχω δόντια. Δεν με πειράζει να πάρω το τιμητικό Όσκαρ όταν θα είμαι 90», κατέληξε ο Μέρφι.