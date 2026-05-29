Μία φωτογραφία με τους πρωταγωνιστές της ταινίας «Breakfast Club», που σημάδεψε τους έφηβους τη δεκαετία του '80, συνοδεύει το μήνυμα του Αλέξη Τσίπρα προς τους χιλιάδες μαθητές, οι οποίοι ρίχνονται από σήμερα στη μάχη των Πανελληνίων Εξετάσεων 2026.

«Σήμερα που ξεκινούν οι Πανελλαδικές θα ήθελα να ευχηθώ σε κάθε ένα από τα παιδιά που συμμετέχουν σε αυτές, καλή επιτυχία. Ίσως να ακούγεται κλισέ και μια ακόμα ευχή που συνηθίζουμε να λέμε εθιμοτυπικά εμείς οι "μεγαλύτεροι", ωστόσο ακόμα κι εμείς περάσαμε από αυτή δοκιμασία και ανεξάρτητα από το πώς γράψαμε, θυμόμαστε πόσο δύσκολες και αγχωτικές είναι αυτές οι μέρες», τονίζει ο αρχηγός της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης.

«Ένα άλλο κλισέ, λέει πως ανεξάρτητα από το πώς θα γράψετε, είναι μια μόνο από τις πολλές μάχες που θα αντιμετωπίσετε στη ζωή που είναι όλη μπροστά σας. Αυτό το κλισέ ισχύει ακόμα περισσότερο», συνεχίζει.

«Άλλωστε τα όνειρά σας είναι πολύ μεγάλα για να χωρέσουν στην κόλλα των Πανελλαδικών», καταλήγει το μήνυμα του Αλέξη Τσίπρα.

