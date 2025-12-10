Την παραμονή της έναρξης της πενθήμερης συζήτησης για τον προϋπολογισμό στη Βουλή.

Για την Παρασκευή ορίστηκε τελικά η συνεδρίαση της «γαλάζιας» Κ.Ο. υπό τον πρωθυπουργό.

Την παραμονή, δηλαδή, της έναρξης της πενθήμερης συζήτησης για τον προϋπολογισμό στη Βουλή.

Μέσα στο εκρηκτικό εσωκομματικό κλίμα που έχει δημιουργηθεί λόγω των αγροτικών μπλόκων κρίθηκε απαραίτητο ένα πρώτο μασάζ στους βουλευτές από τον υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης ώστε την Παρασκευή να επικεντρωθεί η συζήτηση στα θετικά του προϋπολογισμού αφήνοντας μία νότα αισιοδοξίας στους πολίτες πριν από τα Χριστούγεννα.

Στόχος πολύ φιλόδοξος δεδομένων των συνθηκών με τους αγρότες να έχουν αποκλείσει σχεδόν όλους τους κεντρικούς δρόμους της χώρας.

Λ.Ι.