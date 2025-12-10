Πώς εξόργισε την Αραμπατζή η δευτερολογία Ανδριανού.

Έξαλλη έγινε η Φωτεινή Αραμπατζή όταν ενημερώθηκε από τους αγρότες Σερρών ότι αποκλείστηκαν από τις αποζημιώσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ για τις φυσικές καταστροφές του 2024.

Ένα 24ωρο πριν είχε προηγηθεί δική της Ερώτηση προς το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης για το εάν θα ισχύσει ή όχι ο ιδιοκτησιακός έλεγχος (υποχρεωτικός από φέτος) για τους δικαιούχους των περσυνών αποζημιώσεων.

Στην πρώτη απάντηση εκ μέρους του υφυπουργού Γ. Ανδριανού έλαβε την διαβεβαίωση ότι δεν θα υπάρξει πρόβλημα.

Κατά την δευτερολογία του υφυπουργού, όμως, η βουλευτής της Ν.Δ. έλαβε αντιφατικά μηνύματα, όπως υποστηρίζει. Και κάπως έτσι αποφάσισε να βγει στο αντάρτικο μόλις έμαθε ότι τελικά αποκλείστηκαν..

Λ.Ι.