Η Νέα Αριστερά καταδικάζει τα σημερινά επεισόδια στο Ηράκλειο, όπου αγρότες και κτηνοτρόφοι τραυματίστηκαν από πλαστικές σφαίρες κατά τη διάρκεια διαμαρτυρίας για τα αιτήματα του πρωτογενούς τομέα. Ο πρόεδρος του Συλλόγου Κτηνοτρόφων Κρήτης, Λευτέρης Τριανταφυλλάκης, ανέφερε ότι πάνω από δέκα άτομα τραυματίστηκαν, ενώ το σχετικό υλικό δείχνει σκηνές ακραίας καταστολής. Η Νέα Αριστερά ζητά άμεση διαλεύκανση των γεγονότων και υπογραμμίζει ότι η βία κατά πολιτών που διεκδικούν τα δικαιώματά τους είναι απαράδεκτη. Οι αγρότες και οι κτηνοτρόφοι αξίζουν σεβασμό και προστασία, ενώ η κυβέρνηση οφείλει να δώσει εξηγήσεις.