Μετά το διπλό χτύπημα Κ. Καραμανλή- Αντ. Σαμαρά βγήκαν στο «αντάρτικο» και έξι γαλάζιοι βουλευτές αιφνιδιάζοντας το Μαξίμου.

Από μέτωπο της κυβέρνησης με τους αγρότες το αγροτοκτηνοτροφικό πρόβλημα εξελίσσεται σε εσωκομματικό ζήτημα. Και μάλιστα σοβαρό αν σκεφτεί κανείς ότι μετά το διπλό χτύπημα Κ. Καραμανλή- Αντ. Σαμαρά βγήκαν στο «αντάρτικο» και έξι γαλάζιοι βουλευτές αιφνιδιάζοντας το Μαξίμου.

Χωρίς προειδοποίηση ή προηγούμενη ενημέρωση οι κυβερνητικοί βουλευτές – όλοι από την Βόρειο Ελλάδα- εξέδωσαν κοινή ανακοίνωση στην οποία σε αυστηρό ύφος διαμαρτύρονταν για τον αποκλεισμό χιλιάδων αγροτών από την αποζημίωση ύψους 175 εκ ευρώ που πιστώθηκε χθες σε 131.000 αγρότες για φυσικές καταστροφές που σημειώθηκαν το 2024.

Το αιφνιδιαστικό αντάρτικο των «6»

Πρόκειται για τους βουλευτές Φ. Αραμπατζή (Σέρρες), Θ. Καράογλου (Β’ Θεσσαλονίκης), Ν. Παναγιωτόπουλο και Γ. Πασχαλίδη (Καβάλα), Δ. Κυριαζίδη (Δράμα) και Γ. Ιωάννη (Χαλκιδική).

«Δεν νοείται με καταχρηστικό τρόπο και αίολα νομικά, διοικητικά και τεχνικά κριτήρια να αποκλείονται αυθαίρετα, πραγματικοί δικαιούχοι. Δεν νοείται το κράτος να αμφισβητεί τις δικές του πράξεις και να αυτοαναιρείται» ανέφεραν οι κυβερνητικοί στην ανακοίνωση και στο υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης χτύπησε συναγερμός.

«Δεν ισχύει τίποτα από όσα ισχυρίζονται οι βουλευτές» έλεγαν συνεργάτες του Κ. Τσιάρα φανερά ενοχλημένοι από το γεγονός ότι οι εν λόγω βουλευτές δεν μπήκαν καν στον κόπο να ρωτήσουν το υπουργείο τι συνέβη και τι ακριβώς ισχύει.

Εσωκομματικό ρήγμα στο μέτωπο κυβέρνησης- αγροτών

Γεγονός είναι ότι μία τέτοια «παρεξήγηση» ανάμεσα σε βουλευτές και υπουργούς της ίδιας κυβέρνησης δείχνει το μέγεθος του εσωκομματικού προβλήματος. Διότι αφενός οι βουλευτές αποδείχθηκε ότι εμπιστεύτηκαν περισσότερο τους αγρότες – ψηφοφόρους τους από ότι τον αρμόδιο υπουργό και αφετέρου γιατί ενίσχυσαν την άποψη της αντιπολίτευσης και μέρους της κοινής γνώμης ότι οι αγρότες που βρίσκονται στα μπλόκα έχουν όλα τα δίκια με το μέρος τους. Εξ ου και πρώτο το ΠΑΣΟΚ άδραξε την ευκαιρία για να αναρωτηθεί αν «η κυβέρνηση αμφισβητεί τους ίδιους τους βουλευτές της».

Όπως ήταν φυσικό τα τηλέφωνα ανάμεσα στο Μαξίμου και το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης πήραν φωτιά με αποτέλεσμα να οριστεί έκτακτη συνεδρίαση σήμερα στις τρεις η ώρα το μεσημέρι στα γραφεία του κόμματος προκειμένου ο Κ. Τσιάρας να ενημερώσει την «γαλάζια» Κ.Ο.

Συγκαλείται εκτάκτως η Κ.Ο. της Ν.Δ.

Κάτι που προφανώς έπρεπε να είχε συμβεί από την πρώτη στιγμή με δεδομένο ότι αναβλήθηκε η συνεδρίαση της Κοινοβουλευτικής Ομάδας την Δευτέρα και οι «γαλάζιοι» βουλευτές βρέθηκαν – όπως είχε επισημάνει το Dnews – μετέωροι και χωρίς ουσιαστική ενημέρωση απέναντι στις ασφυκτικές πιέσεις που τους ασκούν οι αγρότες στις Περιφέρειες τους.

Ταυτόχρονα, όπως ήταν φυσικό άρχισε και η εσωκομματική γκρίνια και από έτερους βουλευτές από τις ίδιες ή άλλες Περιφέρειες που φαίνονται λιγότερο ευαίσθητοι στα μάτια των ψηφοφόρων τους απέναντι στα προβλήματα των αγροτών.

Η διαφωνία για τον αποκλεισμό αγροτών από τις αποζημιώσεις

Στο επίδικο ζήτημα οι μεν διαμαρτυρόμενοι βουλευτές της Ν.Δ. υποστηρίζουν ότι ο ΟΠΕΚΕΠΕ έκοψε άδικα τουλάχιστον 15.000 δικαιούχους επειδή δεν είχαν δηλώσει το 2024 Αριθμό Ταυτότητας Ακινήτων (ΑΤΑΚ) με το επιχείρημα ότι πέρυσι δεν υπήρχε τέτοια υποχρέωση εκ μέρους τους. Στον αντίποδα, το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης υποστηρίζει ότι οι εν λόγω δικαιούχοι δεν κόπηκαν επειδή δεν προσκόμισαν Αριθμό Ταυτότητας Ακινήτων αλλά διότι είχαν δηλώσει άλλα στρέμματα στο Ε9 και άλλα στην δήλωση Εισοδήματος. «Μόλις γίνει ο έλεγχος και οι διασταυρώσεις θα πληρωθούν κανονικά μέχρι τα τέλη Δεκεμβρίου» ανέφερε ο ΟΠΕΚΕΠΕ σε ανακοίνωση που εξέδωσε αμέσως μετά.

Ρευστή η κυβερνητική συνοχή

Το ποιος έχει δίκιο επί της ουσίας – οι βουλευτές της Ν.Δ. ή το υπουργείο- μικρή αξία έχει μπροστά στο ουσιαστικό ζήτημα κυβερνητικής συνοχής που προκύπτει. Πολύ περισσότερο αν πρόκειται για απλή ασυνεννοησία, ασυγχώρητη σε τόσο κρίσιμες στιγμές. Η κίνηση των «6» δείχνει με τον πιο γλαφυρό τρόπο ότι οι βουλευτές δηλώνουν με τον τρόπο τους ότι δεν έχουν σκοπό να πληρώσουν τα λάθη της κυβέρνησης στο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ και ότι ανάμεσα στην κομματική συνέπεια και την επανεκλογή τους επιλέγουν το δεύτερο. Με δεδομένο τον φόβο που τους διακατέχει αφού στις προσεχείς εκλογές αναμένεται -με τα σημερινά δημοσκοπικά δεδομένα- να εκλεγούν με τη Ν.Δ. πολύ λιγότεροι βουλευτές.

Το ρευστό σκηνικό εντός της Ν.Δ. έρχεται να ενισχύσει και η εικόνα που αποτύπωσαν οι κάμερες και οι φωτορεπόρτερ στην εκδήλωση της εφημερίδας «Δημοκρατία» ένα 24ωρο νωρίτερα. Τους δύο πρώην πρωθυπουργούς της Ν.Δ. Κ. Καραμανλή και Αντ. Σαμαρά πλάι στον κεντροαριστερό πρώην Πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ Ευάγγελο Βενιζέλο- παρουσία του Ν. Δένδια και πληθώρας κεντροδεξιών, κεντροαριστερών και αριστερών στελεχών- να βομβαρδίζουν από κοινού την κυβέρνηση του Κ. Μητσοτάκη.

Εικόνα δυνητικής κυβερνητικής συνεργασίας

Ασκώντας σκληρή κριτική στην κυβέρνηση από το μέτωπο που έχει ανοίξει με τους αγρότες μέχρι το σκάνδαλο των υποκλοπών, τη λειτουργία της Εξεταστικής για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ μέχρι την απαξίωση των θεσμών θέτοντας ανοιχτά ζήτημα μη κυβερνησιμότητας και ποιότητας δημοκρατίας.

Η δε εικόνα μία δυνητικής συνεννόησης ανάμεσα σε ηγετικές μορφές της κεντροαριστεράς της κεντροδεξιάς και της δεξιάς ήταν μία έμμεση αλλά ηχηρή απάντηση σε όσους απορρίπτουν μία κυβέρνηση συνεργασίας με το επιχείρημα ότι είναι αδιέξοδη και ατελέσφορη. Συμπεριλαμβανομένης της σημερινής Ν.Δ.