Θύμα δολοφονίας ο Παναγιωτάκης - Πληροφορίες από το πόρισμα

Θύμα δολοφονίας ο Παναγιωτάκης - Πληροφορίες από το πόρισμα
Το 15 μηνών παιδί φαίνεται ότι έπεσε θύμα δολοφονίας με ασφυκτικό θάνατο.

Νέα τροπή έχουμε στην πολύκροτη υπόθεση της Αμαλιάδας με την προφυλακισμένη Ειρήνη Μουρτζούκου να τηρεί σιγή ιχθύος και να αρνείται οποιαδήποτε εμπλοκή της στις συνθήκες θανάτου του 15 μηνών Παναγιωτάκη.

Σύμφωνα με MEGA το πόρισμα αξιολόγησης των ιατροδικαστικών ευρημάτων για τον τραγικό θάνατο του μικρού Παναγιωτάκη που συνέβη τον Αύγουστο του 2024 ολοκληρώθηκε και τα δεδομένα στα οποία καταλήγει η Τριμελής Επιτροπή Ιατροδικαστών που επιφορτίστηκε με την επανεξέταση των ευρημάτων του ιατροδικαστή Ανδρέα Γκότση μαρτυρούν ότι το παιδάκι έπεσε θύμα δολοφονίας.

Όπως μεταδόθηκε το πόρισμα δείχνει ξεκάθαρα ότι το παιδί δεν πέθανε από παθολογικά αίτια αλλά υπήρξε θύμα δολοφονίας, με τον θάνατό του να αποδίδεται σε ασφυκτικό μηχανισμό. Ο παθολογοανατόμος Άκης Ανεστάκης εντοπίζει δύο κρίσιμα λάθη στο αρχικό πόρισμα. Σημεία «κλειδιά» του πορίσματος είναι το εύρημα σήψης εντέρου και το γεγονός ότι η υποξία υπολογίζεται κοντά στον χρόνο θανάτου του παιδιού.

Οι αποκαλύψεις αυτές ενισχύουν τις έρευνες της ΕΛ.ΑΣ., ενώ κλιμάκιο του Ανθρωποκτονιών επισκέφθηκε σήμερα τον Κορυδαλλό προκειμένου η 25χρονη Ειρήνη να δώσει εκ νέου κατάθεση για τις λεπτομέρειες θανάτου του μικρού παιδιού. Αναμένονται εξελίξεις στην υπόθεση καθώς το οριστικό πόρισμα θα διαβιβαστεί στον αρμόδιο εισαγγελέα για τα περαιτέρω.

