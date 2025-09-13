Φωτιά σε μονοκατοικία στην Αμαλιάδα: Νεκρός ένας 60χρονος - Ζούσε μόνος στο σπίτι

Ζούσε μόνος μετά τον πρόσφατο θάνατο του αδερφού του.

Φωτιά εκδηλώθηκε σε μία μονοκατοικία στην Αμαλιάδα με την Πυροσβεστική Υπηρεσία να δέχεται κλήση το πρωί του Σαββάτου.

Κατά την επιχείρηση, οι πυροσβέστες εντόπισαν έναν άνδρα απανθρακωμένο σε ένα από τα δωμάτια, ενώ η φωτιά είχε ξεκινήσει από το ένα δωμάτιο και επεκτεινόταν στα υπόλοιπα.

Σημειώνεται πως στο σπίτι διέμενε μόνος του ο άνδρας περίπου 60 ετών, μετά τον πρόσφατο θάνατο του αδερφού του, όπως επισημαίνει η ΕΡΤ.

Στο σπίτι υπήρχε επίσης, φιάλη υγραερίου, την οποία οι πυροσβέστες κατάφεραν να ασφαλίσουν, αποτρέποντας περαιτέρω κινδύνους για τους ίδιους και για τη γειτονιά. Παρά την έγκαιρη παρέμβασή τους, δεν κατέστη δυνατό να σωθεί ο άνδρας, ο οποίος ζούσε εκεί πολλά χρόνια μαζί με τον αδερφό του, αλλά είχε μείνει μόνος του.

Οι Αρχές διερευνούν τις συνθήκες υπό τις οποίες εκδηλώθηκε η φωτιά, προσπαθώντας να κατανοήσουν τα αίτια και τα γεγονότα που οδήγησαν στον τραγικό θάνατο του άνδρα.