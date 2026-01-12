Οι Δυτικοί Κυνηγοί-Τροφοσυλλέκτες - Ευρωπαίοι της Εποχής των Παγετώνων που ζούσαν πριν από την εμφάνιση της γεωργίας - άφησαν γενετικό υλικό που εξακολουθεί να εμφανίζεται σε πολλούς ανθρώπους σήμερα.

Μια ομάδα Ιταλών επιστημόνων διαπίστωσε σύνδεση της μακροζωίας με το DNA από πληθυσμούς κυνηγών-τροφοσυλλεκτών της Εποχής των Παγετώνων στην Ευρώπη.

Συγκρίνοντας το DNA, η μελέτη προγόνων εξετάζει πώς η γενετική καταγωγή και τα πρότυπα DNA από παλαιότερους πληθυσμούς, επηρεάζουν τη γήρανση.

Μικρές διαφορές στο κληρονομημένο DNA μπορεί να αλλάξουν τον τρόπο με τον οποίο τα σώματα διαχειρίζονται το στρες και τις μολύνσεις κατά τη διάρκεια της ζωής.

Επικεφαλής της έρευνας ήταν η καθηγήτρια Cristina Giuliani, αναπληρώτρια καθηγήτρια, στο Πανεπιστήμιο της Μπολόνια (UniBo) στην Ιταλία.

Ιταλοί, DNA και μακροζωία

Η Ιταλία υπήρξε στην αρχαιότητα σταυροδρόμι μετανάστευσης, επομένως οι κάτοικοί της φέρουν πολυεπίπεδο DNA.

Μια επίσημη έκθεση κατέγραψε 23.548 κατοίκους ηλικίας 100 ετών και άνω την 1η Ιανουαρίου 2025 - περίπου το 83% ήταν γυναίκες.

Τα στοιχεία αυτά ωθούν τους ερευνητές να ελέγξουν εάν μια αρχαία γενεαλογία εμφανίζεται συχνότερα σε άτομα που φτάνουν σε βαθιά γηρατειά.

Οι ερευνητές επέλεξαν αιωνόβιους για τη μελέτη, άτομα που φτάνουν τα 100 χρόνια ή περισσότερο, και σύγκριναν το DNA τους με νεότερους ενήλικες από παρόμοιες περιοχές.

Σύγκριση

Νέες εργαστηριακές μέθοδοι επιτρέπουν πλέον την ανάκτηση αξιοποιήσιμου DNA από παλιά οστά, δίνοντας τη δυνατότητα στους επιστήμονες να συγκρίνουν ανθρώπους του παρελθόντος με σύγχρονα γονιδιώματα.

Οι ερευνητές χρησιμοποιούν την παλαιογονιδιωματική, δηλαδή τη μελέτη του γονιδιώματος με βάση DNA από αρχαία κατάλοιπα, για να συγκρίνουν προϊστορικά γονιδιώματα με σύγχρονα και να χαρτογραφήσουν την ιστορία των πληθυσμών.

Τα αρχαία δείγματα παραμένουν σπάνια, επομένως οποιαδήποτε σύνδεση μεταξύ μιας παλιάς γενεαλογίας και της μακροζωίας πρέπει να ελεγχθεί ξανά σε άλλα δείγματα.

Δυτικοί Κυνηγοί-Συλλέκτες

Μια επιστημονική μελέτη περιγράφει το σύμπλεγμα Villabruna στην Ιταλία πριν από περίπου 14.000 χρόνια, το οποίο συνδέεται με αυτήν την καταγωγή.

Ο όρος αυτός χαρακτηρίζει ένα γενετικό μοτίβο και όχι μια ονομασμένη φυλή, και δεν μπορεί να ανιχνεύσει την οικογενειακή ιστορία οποιουδήποτε ατόμου.

Τα μοτίβα σε όλο το γονιδίωμα επιτρέπουν στους επιστήμονες να εκτιμήσουν πόσο μέρος της καταγωγής ενός ανθρώπου προέρχεται από διαφορετικές αρχαίες πηγές.

Η μελέτη καταγωγής μοντελοποίησε το DNA κάθε συμμετέχοντα ως ένα μείγμα τεσσάρων συνιστώσων, συμπεριλαμβανομένων των αγροτών, των κτηνοτρόφων της στέπας, των κυνηγών-τροφοσυλλεκτών και των ιρανο-καυκάσιων ομάδων.

Οι εκτιμήσεις αυτές περιέχουν αβεβαιότητα και οι μικρές διαφορές μπορεί να αντανακλούν γεωγραφικούς παράγοντες ή τη δειγματοληψία, γι’ αυτό οι ερευνητές χρησιμοποίησαν πολλαπλές δοκιμές για μεγαλύτερη αξιοπιστία.

DNA κυνηγών-τροφοσυλλεκτών και μακροζωία

Σε πολλαπλές αναλύσεις, οι αιωνόβιοι έδειξαν ισχυρότερη γενετική συγγένεια με τους Δυτικούς - Τροφοσυλλέκτες σε σύγκριση με τη νεότερη ομάδα σύγκρισης.

Η μελέτη καταγωγής ανέλυσε 333 αιωνόβιους και 690 άτομα ελέγχου, τους συνέκρινε με 103 γονιδιώματα και συνέδεσε αυτήν την καταγωγή με 38% υψηλότερες πιθανότητες.

«Στην παρούσα μελέτη, καταδεικνύουμε τη συμβολή αρχαίων γενετικών συνιστωσών στον φαινότυπο της μακροζωίας», έγραψε η καθηγήτρια Giuliani.

Οι σαρώσεις του γονιδιώματος μπορούν να εντοπίσουν πού συγκεντρώνονται τα κληρονομούμενα τμήματα, αποκαλύπτοντας εάν ορισμένες αλλαγές στο DNA συσχετίζονται με την εξαιρετικά προχωρημένη ηλικία.

Οι αιωνόβιοι έφεραν περισσότερες παραλλαγές του Δυτικού Κυνηγού-Συλλεκτή - μικρές αλλαγές στο DNA που μπορούν να αλλάξουν τα σήματα των πρωτεϊνών - σε διάφορα σημεία που συνδέονται με τη μακροζωία.

Το μοτίβο αυτό υποδηλώνει ότι συγκεκριμένοι βιολογικοί μηχανισμοί παίζουν ρόλο, αλλά μόνο εργαστηριακά πειράματα μπορούν να δείξουν πώς αυτές οι παραλλαγές επηρεάζουν τον μεταβολισμό, την ανοσία ή τους μηχανισμούς επιδιόρθωσης.

Γυναίκες και σκληροί χειμώνες

Οι γυναίκες συχνά υπερτερούν αριθμητικά των ανδρών μεταξύ όσων φτάνουν τα 100 έτη - η μελέτη της καταγωγής είδε αυτό το αποτέλεσμα πιο καθαρά στις γυναίκες.

Το μικρότερο δείγμα ανδρών περιόρισε τη στατιστική ισχύ, οπότε οι ερευνητές δεν μπόρεσαν να ελέγξουν αν ισχύει το ίδιο μοτίβο και για τους άνδρες.

Οι σκληροί χειμώνες και η έλλειψη τροφής στο παρελθόν ευνόησαν σώματα που αποθήκευαν αποτελεσματικά ενέργεια και αντιμετώπιζαν γρήγορα τις λοιμώξεις.

Κατά τη διάρκεια του Τελευταίου Παγετώδους Μέγιστου - οι παγετώνες έφτασαν στο μέγιστο της επέκτασής τους κατά τη διάρκεια της τελευταίας Εποχής των Παγετώνων ορισμένες παραλλαγές που σχετίζονται με την ανοσία και τον μεταβολισμό μπορεί να βοήθησαν στην επιβίωση.

Οι ίδιες αυτές αλλαγές ενδέχεται σήμερα να υποστηρίζουν την πιο υγιή γήρανση, αν και η σύγχρονη διατροφή και η ιατρική διαφέρουν σημαντικά .

Φλεγμονή και κίνδυνοι γήρανσης

Η γήρανση συχνά συνοδεύεται από χαμηλού βαθμού φλεγμονή που βλάπτει τους ιστούς, αυξάνοντας τον κίνδυνο καρδιοπαθειών, διαβήτη και άνοιας.

Οι επιστήμονες αποκαλούν αυτό το φαινόμενο «inflammaging», δηλαδή παρατεταμένη ενεργοποίηση του ανοσοποιητικού που αυξάνεται με την ηλικία και μπορεί να επιταχύνει τη φθορά των κυττάρων.

DNA, μακροζωία και ανθρώπινη γήρανση

Η ανθρώπινη μακροζωία περιλαμβάνει πολλές βιολογικές οδούς - αλληλένδετα βήματα που ελέγχουν τη συντήρηση των κυττάρων και τις αποκρίσεις στο στρες - και όχι ένα μόνο γονίδιο.

Το γενετικό σήμα της καταγωγής μπορεί να είναι μια τέτοια οδός, ωστόσο από μόνη της δεν αρκεί.

Η έρευνα καταγωγής μπορεί να είναι παραπλανητική όταν κρυφοί παράγοντες αλλάζουν τη γενετική, ιδιαίτερα σε χώρες με έντονη περιφερειακή δομή πληθυσμών.

Μια πρόσφατη ανασκόπηση σημειώνει ότι μόνο πέντε κύριες οδοί έχουν συνδεθεί σταθερά με τη μακροζωία στους ανθρώπους.

Το σήμα της καταγωγής μπορεί να υποδεικνύει μία από αυτές τις οδούς, αλλά κανείς δεν πρέπει να αντιμετωπίζει την καταγωγή μόνο ως πρόβλεψη.

Τέτοιοι παράγοντες μπορεί να είναι η τοπική διατροφή, το εισόδημα ή η υγειονομική περίθαλψη.

Η μελέτη καταγωγής έλαβε υπόψη τη γενετική δομή των πληθυσμών, ωστόσο δεν μπορεί ακόμη να αποδείξει σχέση αιτίου–αποτελέσματος χωρίς βαθύτερη βιολογική διερεύνηση.

Συνολικά, η μελέτη καταγωγής συνδέει τη βαθιά ευρωπαϊκή ιστορία με τη σύγχρονη γήρανση, χρησιμοποιώντας αρχαία γονιδιώματα για να αναδείξει ένα σήμα που σχετίζεται με τη μακροζωία.

Με πληροφορίες από earth.com