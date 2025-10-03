Το video από drone αποκαλύπτει το εντυπωσιακό μέγεθος του πλοίου, που πλέον αποτελεί σημείο αναφοράς για την περιοχή.

Στον κόλπο της Ελευσίνας, το κρουαζιερόπλοιο Majesty of the Oceans (πρώην Majesty of the Seas), μήκους 268 μέτρων, παραμένει ακινητοποιημένο για πάνω από πέντε χρόνια. Το drone video του Michael Miller αποτυπώνει με απίθανες λήψεις από την αλλοτινή αίγλη του κρουαζιερόπλοιου.

Το πλοίο, που απέκτησε το 2020 η ελληνική εταιρεία Seajets και μετονομάστηκε σε Majesty of the Oceans, διαθέτει πλούσιες ανέσεις, όπως πισίνες, καζίνο, θέατρα και γυμναστήρια, ενώ μπορεί να φιλοξενήσει έως 2.767 επιβάτες με πλήρωμα 833 ατόμων.

Παρά την ιστορική του αξία στη διεθνή κρουαζιέρα, το μέλλον του παραμένει αβέβαιο, καθώς συνεχίζει να αγκυροβολεί στον κόλπο της Ελευσίνας, μαζί με άλλα πλοία της Seajets, χωρίς να έχει επαναδραστηριοποιηθεί.

Το video από drone αποκαλύπτει το εντυπωσιακό μέγεθος και την πολυτέλεια του πλοίου, που πλέον αποτελεί σημείο αναφοράς για την περιοχή.

{https://www.youtube.com/watch?v=aJvJSsSQXHQ}