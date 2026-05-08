Τα στοιχεία που έχουν στο κυβερνών κόμμα.

Τι ζήτησε ο Τάκης Θεοδωρικάκος μιλώντας στη συνεδρίαση της Κοινοβουλευτικής Ομάδας της ΝΔ την Πέμπτη;

«Να αναδείξουμε την δημαγωγία και το λαϊκισμό του Αλέξη Τσίπρα, γιατί αυτός πιστεύω ότι θα είναι δεύτερο κόμμα» είπε χαρακτηριστικά στην ομιλία του.

Οι δημοσκοπήσεις που διαθέτουν στο κυβερνών κόμμα άλλωστε δείχνουν πως ο Αλέξης Τσίπρας από τη μέρα που άρχισε έστω και κάπως να κινείται εμφανίζει συνεχή άνοδο στις δημοσκοπήσεις, έχοντας δυναμική δεύτερου κόμματος πάνω από το ΠΑΣΟΚ του Νίκου Ανδρουλάκη.

Ο Τάκης Θεοδωρικάκος είναι άλλωστε έμπειρος στην ανάλυση των μετρήσεων και στις πολιτικές εκτιμήσεις.

Μένει να δούμε ποια θα είναι η στρατηγική του Μαξίμου απέναντι στον Αλέξη Τσίπρα...

Τ.Τε.