Το γευστικό δίδυμο που μειώνει τη χοληστερίνη σε λίγες εβδομάδες

Το πιο γλυκό «φάρμακο» για τη χοληστερίνη κρύβεται στη σοκολάτα!

Ποιος είπε ότι η απόλαυση δεν πάει με την υγεία; Ο συνδυασμός μαύρης σοκολάτας με αμύγδαλα αποδεικνύεται όχι μόνο γευστικός, αλλά και ευεργετικός για την καρδιά, μειώνοντας την «κακή» χοληστερίνη και θωρακίζοντας τον οργανισμό.

Η μαύρη σοκολάτα έχει κερδίσει επάξια τη φήμη της ως ένα από τα πιο υγιεινά γλυκά, χάρη στην υψηλή περιεκτικότητά της σε αντιοξειδωτικά και φλαβονοειδή. Πολυάριθμες μελέτες έχουν δείξει ότι η τακτική και με μέτρο κατανάλωσή της μπορεί να συμβάλει στη μείωση της κακής χοληστερίνης (LDL) και στην προστασία της καρδιαγγειακής σας υγείας. Ωστόσο, για να μεγιστοποιήσετε τα οφέλη της, ο τρόπος που την ενσωματώνετε στη διατροφή σας παίζει καθοριστικό ρόλο διαβάζουμε στο healthstat.gr.



Η επιστημονική έρευνα έχει αποδείξει ότι η δύναμη της μαύρης σοκολάτας πολλαπλασιάζεται όταν συνδυάζεται με συγκεκριμένες τροφές. Ένα από τα πιο επιτυχημένα παραδείγματα είναι ο συνδυασμός της με αμύγδαλα. Σύμφωνα με μελέτη που δημοσιεύτηκε στο Journal of the American Heart Association, η κατανάλωση αυτού του συγκεκριμένου ζεύγους μπορεί να οδηγήσει σε μείωση των επιπέδων της χοληστερίνης σε μόλις τέσσερις εβδομάδες. Ο συνδυασμός αυτός στοχεύει ειδικά τη χοληστερίνη λιποπρωτεΐνης χαμηλής πυκνότητας (LDL), η οποία είναι υπεύθυνη για τη δημιουργία αθηρωματικών πλακών στις αρτηρίες.

Πώς λειτουργεί ο συνδυασμός αμυγδάλων και σοκολάτας στη μάχη κατά της χοληστερίνης

Η έρευνα δείχνει ότι η κατανάλωση αμυγδάλων από μόνη της μπορεί να μειώσει την «κακή» χοληστερόλη κατά 7%, ένα ποσοστό που παραμένει σταθερό ακόμα και όταν τα συνδυάσετε με μαύρη σοκολάτα. Η μελέτη απέδειξε ότι η ενσωμάτωση αυτών των δύο τροφών σε μια ισορροπημένη διατροφή, χωρίς να ξεπερνάτε το όριο των ημερήσιων θερμίδων σας, μπορεί να μειώσει τον κίνδυνο στεφανιαίας νόσου. Οι ερευνητές κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι η συστηματική κατανάλωση αμυγδάλων, είτε μόνα τους είτε με μαύρη σοκολάτα, βελτιώνει το λιπιδαιμικό σας προφίλ.

Προσοχή στην ποσότητα και την ποιότητα

Παρά τα εντυπωσιακά ευρήματα, είναι κρίσιμο να θυμάστε ότι τόσο τα αμύγδαλα, όσο και η μαύρη σοκολάτα είναι ενεργειακά πυκνές τροφές, δηλαδή περιέχουν πολλές θερμίδες. Γι' αυτό, η αυτοσυγκράτηση είναι το κλειδί. Όπως τόνισε η επικεφαλής της μελέτης, Penny Kris-Etherton, το μήνυμα δεν είναι να καταναλώνετε μεγάλες ποσότητες, αλλά να τα εντάσσετε στη διατροφή σας ως έξυπνη επιλογή. Αντί να επιλέξετε ένα ανθυγιεινό σνακ, όπως ένα ντόνατ, μπορείτε να επιλέξετε αμύγδαλα και μαύρη σοκολάτα, τα οποία προσφέρουν παράλληλα και οφέλη για την υγεία σας. Η έρευνα απέδειξε ότι η κατανάλωση μαύρης σοκολάτας ή κακάο από μόνη της δεν επηρεάζει σημαντικά την καρδιαγγειακή υγεία, αλλά οι φλαβοανόλες που περιέχουν οι κόκκοι κακάο έχουν ισχυρές αντιοξειδωτικές ιδιότητες. Επομένως, ο συνδυασμός με τα αμύγδαλα δημιουργεί μια ισχυρή, συνεργιστική δράση.