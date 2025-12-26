Μεταξύ των ενεργειών που έχουν σχεδόν αποφασιστεί είναι η παρουσία των αγροτών στα διόδια του Μακρυχωρίου την Κυριακή.

Νέα πανελλαδική σύσκεψη για την κλιμάκωση των κινητοποιήσεων έχουν οι αγρότες.

Στον αυτοκινητόδρομο Ε65, σύμφωνα με τους αγρότες, βρίσκονται παρατεταμένα περίπου 3.000 τρακτέρ, χωρίς ωστόσο να έχει διακοπεί η κυκλοφορία. «Η διέλευση των οχημάτων γίνεται κανονικά», τονίζουν, καθώς σε όλες τις εθνικές οδούς έχουν δοθεί στην κυκλοφορία μία ή δύο λωρίδες, επιτρέποντας την ομαλή μετακίνηση των εκδρομέων των Χριστουγέννων.

Παρά την παρουσία τους στους δρόμους, οι αγρότες πέρασαν τις γιορτές στα μπλόκα, στήνοντας αυτοσχέδια χριστουγεννιάτικα ρεβεγιόν. Άναψαν φωτιές και, μαζί με τις οικογένειές τους, γιόρτασαν πάνω στις εθνικές οδούς, στέλνοντας μήνυμα αποφασιστικότητας.

Το επόμενο καθοριστικό ραντεβού

Το επόμενο καθοριστικό ραντεβού είναι αύριο, Σάββατο, στις 12:30 το μεσημέρι, στο μπλόκο της Νίκαιας. «Η σύσκεψη αυτή είναι προάγγελος της πανελλαδικής σύσκεψης που αναμένεται να γίνει έως την Κυριακή», αναφέρουν οι αγρότες, υπογραμμίζοντας ότι εκεί θα αποφασιστεί αν και πώς θα κλιμακωθούν οι κινητοποιήσεις.

Μεταξύ των ενεργειών που έχουν σχεδόν αποφασιστεί είναι η παρουσία των αγροτών στα διόδια του Μακρυχωρίου την Κυριακή, με στόχο «να τα ανοίξουν προκειμένου να διευκολύνουν την επιστροφή των εκδρομέων».

Παράλληλα, σύμφωνα με την ΕΡΤ, στις σκέψεις των αγροτών βρίσκεται και το ενδεχόμενο κλεισίματος παρακαμπτήριων οδών τις επόμενες ημέρες, χωρίς ωστόσο να έχει προσδιοριστεί συγκεκριμένη ημερομηνία. Όπως επισημάνθηκε, «οι ακριβείς αποφάσεις θα ληφθούν στο πλαίσιο της αυριανής συνέλευσης», τόσο για τα διόδια όσο και για ενδεχόμενη περαιτέρω κλιμάκωση των κινητοποιήσεων.

Μέχρι και την Κυριακή, πάντως, η κυκλοφορία δεν αναμένεται να εμποδιστεί πλήρως. Όπως διευκρινίστηκε, «θα παραμείνουν ανοιχτές κάποιες λωρίδες κυκλοφορίας, με παρουσία τρακτέρ σε άλλα σημεία», γεγονός που καθησυχάζει τους ταξιδιώτες των ημερών.

Πηγή ΕΡΤ