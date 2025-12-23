Πώς θα αποφύγουμε τις υπερβολές στο χριστουγεννιάτικο τραπέζι.

Για τους περισσότερους από εμάς, εγκράτεια και χριστουγεννιάτικο τραπέζι δεν πάνε μαζί. Υπάρχουν όμως τρόποι να μην μας «φάνε» οι τύψεις την ώρα που, μετανιωμένοι για τη διατροφική κραιπάλη, θα προσπαθούμε μάταια να χωνέψουμε.

Για να απολαύσουμε το εορταστικό τραπέζι χωρίς τύψεις, το κλειδί είναι η ισορροπία, τονίζει η διαιτολόγος- διατροφολόγος του ΕΟΔΥ Ευγενία Κωστή, που δίνει μερικές βασικές συμβουλές για το πώς θα το πετύχουμε αυτό.

«Ένα εορταστικό πλούσιο πιάτο δεν αποτελεί σημαντική παρέκκλιση, εφόσον δεν συμβαίνει συχνά. Η ισορροπημένη υγιεινή διατροφή πριν την εορταστική περίοδο βοηθά να συνεχίσουμε τις καλές συνήθειες ακόμα και μέσα στις γιορτές, αποφεύγοντας τις διαιτητικές υπερβολές», σημειώνει.

Πώς να ετοιμάσουμε το πιάτο μας

Για ένα ισορροπημένο πιάτο, το μισό αποτελείται από σαλάτα με λαχανικά όπως μαρούλι, λάχανο, καρότο κ.ά., το 1/4 από κατά προτίμηση άπαχη πρωτεΐνη- για παράδειγμα γαλοπούλα, κοτόπουλο, ψάρι, κρέας, τυρί- και το από αμυλούχες τροφές (π.χ. πατάτες, ρύζι, μακαρόνια, ψωμί).

Η μεγάλη ποσότητα λαχανικών αυξάνει το αίσθημα κορεσμού και μας βοηθά να συνεχίσουμε το γεύμα μας πιο συνειδητά, αποφεύγοντας τις θερμιδικές υπερβολές, εξηγεί η διατροφολόγος.

Η προετοιμασία του χριστουγεννιάτικου τραπεζιού

Με μερικές αλλαγές, μπορούμε να κάνουμε το χριστουγεννιάτικο γεύμα πιο υγιεινό για απολαυστικό. Μερικές επιλογές είναι οι υγιεινοί τρόποι μαγειρέματος, όπως το ψήσιμο ή ο ατμός αντί για το τηγάνισμα, η χρήση ελαιόλαδου και όχι κορεσμένων λιπών (π.χ. βούτυρο) και η επιλογή άπαχου κρέατος.

Μικρές τροποποιήσεις στις συνταγές, με προσθήκη μεγαλύτερων ποσοτήτων λαχανικών, μυρωδικών, βοτάνων και μπαχαρικών, αυξάνουν τη θρεπτική αξία των γευμάτων, ενισχύουν τη γεύση και μειώνουν το αλάτι.

Η αντικατάσταση πολύ γλυκών και λιπαρών επιδορπίων με πιο ελαφριές επιλογές, όπως γιαούρτι με μέλι, βοηθούν στον περιορισμό πρόσληψης πρόσθετης ζάχαρης, κορεσμένων και τρανς λιπαρών και συνεπώς περιττών θερμίδων, αναφέρει η Ευγενία Κωστή.

Τα γλυκά και η ενυδάτωση

Χριστουγεννιάτικο τραπέζι χωρίς γλυκά δεν γίνεται. Είναι ιδιαίτερα σημαντικό να τα εντάξουμε στη διατροφή μας με μέτρο, τονίζει η διαιτολόγος. Η επιλογή ενός γλυκού, όπως ένα μέτριο μελομακάρονο ή κουραμπιές ή μια μικρή δίπλα, ιδανικά μετά το κύριο γεύμα, είναι συνήθως επαρκής ποσότητα για να απολαμβάνουμε τις γιορτές χωρίς υπερβολές, συμπληρώνει.

Σημαντική είναι και η επαρκής ενυδάτωση στα γιορτινά τραπέζια. Το νερό αποτελεί θεμελιώδες στοιχείο, καθώς ρυθμίζει το αίσθημα κορεσμού και μειώνει την πιθανότητα υπερκατανάλωσης φαγητού και θερμίδων, υποστηρίζει την πέψη και συμβάλλει στον μεταβολισμό του οργανισμού, εξηγεί.

Ιδιαίτερη προσοχή χρειάζεται στην κατανάλωση αλκοόλ, το οποίο συμβάλλει σημαντικά στην ενεργειακή πρόσληψη, τονίζει. Η μέτρια κατανάλωση αλκοόλ και η εναλλαγή με νερό βοηθά στη διατήρηση της ενυδάτωσης και στον περιορισμό της συνολικής θερμιδικής πρόσληψης, προσθέτει.

Τέλος, υπενθυμίζει ότι η σωματική δραστηριότητα παραμένει ιδιαίτερα σημαντική και στις γιορτές. Μια χαλαρή βόλτα μετά το γεύμα, ένας περίπατος με την οικογένεια ή ακόμα και λίγα λεπτά ήπιας άσκησης μέσα στην ημέρα συμβάλλουν στην ψυχική ευεξία και στη διατήρηση του υγιεινού τρόπου ζωής παρά τις μικρές θερμιδικές παρεκτροπές, καταλήγει η διατροφολόγος.