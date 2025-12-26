Το ξεχωριστό «ευχαριστώ» γιατρών και νοσηλευτών.

Ένα συγκινητικό μήνυμα ανθρωπιάς και αλληλεγγύης έστειλαν ανήμερα των Χριστουγέννων οι συγγενείς ενός 57χρονου άνδρα, ο οποίος νοσηλευόταν στο νοσοκομείο Παπανικολάου της Θεσσαλονίκης. Με την απόφασή τους να δωρίσουν τα όργανά του, χάρισαν ζωή και ελπίδα σε συνανθρώπους μας που βρίσκονται σε λίστα αναμονής για μεταμόσχευση.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, οι συγγενείς του 57χρονου πήραν την απόφαση να δωρίσουν τους δύο νεφρούς και τους κερατοειδείς, οι οποίοι έχουν μεταφερθεί ήδη στο νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ για να γίνει η μεταμόσχευση σε λήπτες. Οι γιατροί μετά την ολοκλήρωση του χειρουργείου, σήκωσαν τα χέρια ψηλά θέλοντας με αυτόν τον τρόπο να ευχαριστήσουν τόσο τον ίδιο τον 57χρονο, όσο και την οικογένειά του για το μεγαλείο ψυχής που έδειξαν, δωρίζοντας τα όργανά του.

Οι κερατοειδείς μπορούν να μεταμοσχευθούν σε περισσότερο από ένα άτομα, ενώ να σημειωθεί ότι η λίστα αναμονής στο Ιπποκράτειο για μεταμόσχευση νεφρών ξεπερνά τα οκτώ με δέκα χρόνια, όταν σε όλη τη χώρα περισσότεροι από 1,300 ασθενείς περιμένουν το κατάλληλο μόσχευμα.