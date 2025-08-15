5+1 καθημερινά λάθη που αυξάνουν τη χοληστερίνη

Είναι η χοληστερίνη ο κρυφός αντίπαλος του οργανισμού σας; Και όμως στην καθημερινότητα πραγματοποιούνται λάθη που επηρεάζουν τις «φυσιολογικές τιμές» της.

Αν η χοληστερίνη, είναι κάτι που συνεχίζει να σας απασχολεί, τότε είναι πιθανό να πρέπει να «ρίξετε» μια ματιά στις βασικές καθημερινές σας συνήθειες που τείνουν να την επηρεάζουν- κυρίως αρνητικά.

Φυσικά, η «κακή» χοληστερόλη, γνωστή ως «LDL», μπορεί να επηρεάσει άμεσα την συνολική υγεία του οργανισμού, ενώ τα υψηλά επίπεδα αυτής συνδέονται με την εμφάνιση χρόνιων ασθενειών και καρδιαγγειακών νοσημάτων.

Έτσι, τόσο η φυσική φθορά- όσο οι καθημερινές συνήθειες και η διατροφή, μπορούν να επηρεάσουν τα επίπεδα αυτής, μετατρέποντάς την σε έναν «κρυφό αντίπαλο» για το σώμα σας.

Αξίζει να γνωρίζεται πως τα αυξημένα επίπεδα αυτής συχνά, δεν συνοδεύονται από κάποιο σύμπτωμα το οποίο σας οδηγεί στον ιατρό σας, με αποτέλεσμα οι τακτικές εξετάσεις και ο ισορροπημένος τρόπος ζωής, να κρίνονται απαραίτητοι σύμμαχοι του οργανισμού και της υγείας σας.

5+1 συνήθειες που τείνουν να αυξάνουν την χοληστερίνη

Παρότι τις συμβουλές των ειδικών, συνεχίζει να κυριαρχεί η πεποίθηση πως η χοληστερίνη επηρεάζεται μονάχα από τις διατροφικές συνήθειες. Σύμφωνα ωστόσο με την WebMD, αυτό δεν είναι απαραίτητα αληθές. Κατά κύριο λόγο λοιπόν, η διατροφή, αποτελεί το Α και το Ω για να διατηρήσετε στα επιθυμητά επίπεδα την χοληστερίνη σας, ωστόσο αυτή εξαρτάται από πληθώρα παραγόντων.

1. Ελλειπείς σωματική άσκηση: Η τακτική άσκηση είναι ένας από τους καλύτερους συμμάχους για την υγεία και σημαντικός «αντίπαλος» της χοληστερίνης. Όταν παραλείπετε, η χοληστερίνη επηρεάζεται αρνητικά. Τόσο η αερόβια γυμναστική όσο και οι ασκήσεις με βάρη ενισχύουν τον οργανισμό και συμβάλλουν στη ρύθμιση των επιπέδων της.

2. Το κάπνισμα: Είναι γνωστό πως η εν λόγω συνήθεια βλάπτει δυνητικά τον οργανισμό και έχει συνδεθεί με την παρουσία πληθώρων ασθενειών. Ταυτόχρονα, έχει την τάση να «μειώνει» την «καλή» χοληστερίνη, γεγονός που κάνει τις «κακές ουσίες» να παραμένουν στον οργανισμό. Η διακοπή του μπορεί να βελτιώσει τα επίπεδα χοληστερόλης και να βοηθήσει προστατεύσει τις αρτηρίες.

3. Τα κορεσμένα λιπαρά: Όπως ήδη έχει αναφερθεί η διατροφή, αποτελεί την κορωνίδα για την αντιμετώπιση της «κακής» χοληστερίνης. Έτσι λοιπόν, τρόφιμα με υψηλή περιεκτικότητα σε κορεσμένα λιπαρά- όπως για παράδειγμα το βούτυρο- αυξάνουν τα επίπεδα της LDL.

4. Το αλκοόλ: Η υπερβολική κατανάλωση αλκοόλ μπορεί να προκαλέσει ανθυγιεινά επίπεδα χοληστερόλης, ενώ έχει συνδεθεί με την αύξηση των λιπιδίων στο αίμα.

5. Δεν καταναλώνετε φυτικές ίνες: Υπάρχουν δύο είδη φυτικών ινών, αυτές που δε διαλύονται σε νερό και αυτές που διαλύονται. Οι διαλυτές βοηθούν στη μείωση της LDL χοληστερίνης ενώ η έλλειψή τους την ενισχύουν.

6. Δεν διατηρείτε υγιές βάρος: Το βάρος σας, έχει να «πει» πολλά για τα επίπεδα της χοληστερίνης. Μάλιστα, το λίπος που συσσωρεύεται στην περιοχή της κοιλιάς μπορεί να αυξήσει την LDL.

Να θυμάστε πως σε ένα ευρύτερο πλαίσιο, η καθιστική ζωή, είναι ικανή να ρίξει τα επίπεδα της καλή χοληστερίνης στο αίμα – η οποία είναι υπεύθυνη για την αποβολή των «επιβλαβών ουσιών» και να αυξήσει την «κακή». Τόσο η ισορροπημένη διατροφή – όσο και η καθημερινή άσκηση είναι συνήθειες ικανές να ενισχύσουν τον οργανισμό σας.