Νέα κινηματογραφική εβδομάδα με έξι νέες ταινίες και δύο επανεκδόσεις.

Μία εβδομάδα πριν από την πολυαναμενόμενη πρεμιέρα τής «Οδύσσειας» του Κρίστοφερ Νόλαν, τα ελληνικά σινεμά υποδέχονται το live action ριμέικ της Disney, Βαϊάνα ή Moana με τον Ντουέιν Τζόνσον να επιστρέφει στον ρόλο του, το συναρπαστικό crime θρίλερ Tuner, την ισπανική σάτιρα «Το Δείπνο του Φράνκο» και το έκτο κεφάλαιο του franchise τρόμου «Evil Dead Burn».

Οι σινεφίλ πάντα έχουν έναν καλό λόγο για να ξαναδούν το κλασικό θρίλερ του Χίτσκοκ «Τηλεφωνήσατε Ασφάλεια Αμέσου Δράσης», με την Γκρέις Κέλι και το πασίγνωστο μιούζικαλ «Ωραία μου Κυρία», με την Όντρεϊ Χέμπορν.

Tuner

Ο Νίκι (Γούνταλ) είναι ένας χαρισματικός νεαρός κουρδιστής πιάνων. Με την άλλοτε πολλά υποσχόμενη μουσική του καριέρα να έχει τελειώσει, εργάζεται σε όλη τη Νέα Υόρκη μαζί με τον μέντορά του, Χάρι Χόροβιτς (Χόφμαν).



Η εξαιρετικά ανεπτυγμένη αίσθηση της ακοής του Νίκι τραβά όμως την προσοχή εγκληματιών, που βλέπουν το ταλέντο του χρήσιμο για το άνοιγμα χρηματοκιβωτίων.

Σε αυτό το συναρπαστικό crime θρίλερ πρωταγωνιστούν ο Λίο Γούνταλ και ο βραβευμένος με Όσκαρ Ντάστιν Χόφμαν. Τη σκηνοθεσία αναλαμβάνει ο επίσης βραβευμένος με Όσκαρ Ντάνιελ Ρόερ.

{https://youtu.be/B3qiWYlXPsA?si=bQC4-_04BY6cvrcO}

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

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Βαϊάνα (Moana)

Στην live-action προσαρμογή της Disney της αγαπημένης, υποψήφιας για Όσκαρ ταινίας κινουμένων σχεδίων, η Βαϊάνα (Catherine Lagaʻaia) ανταποκρίνεται στο κάλεσμα του Ωκεανού και, για πρώτη φορά, ταξιδεύει πέρα από τον ύφαλο του νησιού της Motunui με τον περιβόητο ημίθεο Maui (Dwayne Johnson) σε ένα αξέχαστο ταξίδι για να αποκαταστήσει την ευημερία του λαού της.



{https://youtu.be/klWlUD-NmqU?si=z4vMLcqt6RzpSWlT}

Η Μπαλάντα των Ονείρων (Power Ballad)

Μια εμπνευσμένη μουσική ιστορία για έναν τραγουδιστή γάμων, έναν ροκ σταρ και το τραγούδι που θα μπει ανάμεσά τους.

Όταν ένας επιτυχημένος μουσικός βλέπει ένα τραγούδι που έγραψε να γίνεται απροσδόκητα τεράστια επιτυχία, θα κάνει τα πάντα για να πάρει την αναγνώριση που του αξίζει. Καθώς το τραγούδι ταξιδεύει από στούντιο σε σκηνές και στο κοινό, αποκαλύπτει τη δύναμη που μπορεί να έχει η μουσική να ενώνει, να εμπνέει αλλά και να δημιουργεί συγκρούσεις.

{https://youtu.be/I7B0bZZMfaE?si=N1dxUgDRE0IE-cY-}

Το Δείπνο του Φράνκο (The Dinner)

Μετά το τέλος του Ισπανικού Εμφυλίου, ο Φράνκο διοργανώνει δείπνο στο Hotel Palace της Μαδρίτης για να γιορτάσει τη νίκη, όμως όλοι οι σεφ του ξενοδοχείου είναι πολιτικοί κρατούμενοι. Τώρα, έχουν την τελευταία τους ευκαιρία να «μαγειρέψουν» την απόδρασή τους.

{https://youtu.be/plk_YYCLtek?si=Ix1VuVoOoaMm2CSi}

Αντικατοπτρισμοί (Miroirs No. 3)

Μετά από ένα τροχαίο όπου σκοτώνεται ο φίλος της, η σπουδάστρια πιάνου Λόρα, αποφασίζει να μείνει στο σπίτι της Μπέτι, μάρτυρα του ατυχήματος. Η ζωή με την οικογένεια της Μπέτι φέρνει ανακούφιση σε όλους, ωστόσο η Λόρα αρχίζει να αμφισβητεί τα κίνητρα τους όσο περνάει ο καιρός.

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Evil Dead Burn

Στην ταινία ξεδιπλώνεται η πιο άγρια και τρομακτική περιπέτεια της σειράς μέχρι σήμερα, φέρνοντας στη μεγάλη οθόνη ένα ολοκαίνουργιο κεφάλαιο σφαγής και δαιμονικού χάους.

Μετά τον θάνατο του συζύγου της, μια γυναίκα αναζητά παρηγοριά στους πεθερούς της στο απομονωμένο οικογενειακό τους σπίτι. Καθώς ένας-ένας μεταμορφώνονται σε Deadites — μετατρέποντας τη συνάντηση σε μια οικογενειακή συγκέντρωση από την κόλαση — ανακαλύπτει ότι οι όρκοι που έδωσε στη ζωή της συνεχίζουν να ισχύουν… ακόμα και μετά το θάνατο.