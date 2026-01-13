Γιατί τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα έχουν την καλύτερη πορεία στην ιστορία της λίστας με τα ισχυρότερα διαβατήρια.

Οι κάτοχοι διαβατηρίου Σιγκαπούρης έχουν στα χέρια τους το πιο ισχυρό στον κόσμο, καθώς με αυτό μπορούν να ταξιδέψουν χωρίς βίζα σε 192 προορισμούς.

Η Henley & Partners έδωσε στη δημοσιότητα τη νέα έκδοση της λίστας της με τα ισχυρότερα διαβατήρια στον κόσμο, η οποία βασίζεται σε στοιχεία από τη Διεθνή Ένωση Μεταφορών.

Στη νέα λίστα, το ελληνικό διαβατήριο βρίσκεται δύο θέσεις ψηλότερα, αφού ανέβηκε στην 4η, από την 6η που ήταν τον περασμένο Οκτώβριο, δίνοντας πρόσβαση χωρίς βίζα σε 185 προορισμούς από τις 227 χώρες και περιοχές που λαμβάνει υπόψη της η λίστα.

Μαζί με την Ελλάδα στην τέταρτη θέση είναι άλλες εννέα χώρες: Αυστρία, Βέλγιο, Φινλανδία, Γαλλία, Γερμανία, Ιρλανδία, Ιταλία, Ολλανδία και Νορβηγία.

Πίσω από τη Σιγκαπούρη, η Ιαπωνία και η Νότια Κορέα μοιράζονται τη δεύτερη θέση, μιας και τα διαβατήριά τους δίνουν πρόσβαση σε 188 προορισμούς χωρίς βίζα. Στην τρίτη θέση βρίσκονται η Δανία, το Λουξεμβούργο, η Ισπανία, η Σουηδία και η Ελβετία (186).

Στην πέμπτη θέση βρίσκονται η Ουγγαρία, η Πορτογαλία, η Σλοβακία, η Σλοβενία και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, που αποτελούν τη χώρα που έχει καταγράψει την ισχυρότερη «επίδοση» στα 20 χρόνια της λίστας με τα ισχυρότερα διαβατήρια.

Από το 2006, 149 προορισμοί έχουν προστεθεί στη λίστα εκείνων που μπορεί να ταξιδέψει κάποιος κάτοχος διαβατηρίου των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων χωρίς να βγάλει βίζα. Έτσι, η χώρα έχει καταγράψει άνοδο 57 θέσεων.

Απώλειες για ΗΠΑ και Βρετανία

Η Βρετανία είναι η χώρα με τις μεγαλύτερες απώλειες σε ετήσια βάση. Τώρα δίνει πρόσβαση χωρίς βίζα σε 182 προορισμούς, οχτώ λιγότερους σε σύγκριση με πριν από ένα χρόνο. Οι ΗΠΑ είναι η δεύτερη χώρα σε απώλειες, καθώς σε ένα χρόνο το αμερικανικό διαβατήριο «έχασε» επτά προορισμούς.

Πάντως, στη νέα λίστα το αμερικανικό διαβατήριο επέστρεψε στην πρώτη δεκάδα (10η θέση), καθώς στην έκδοση του περασμένου Οκτωβρίου βρέθηκε εκτός για πρώτη φορά. Ωστόσο, η πραγματικότητα είναι πως πάνω από τις ΗΠΑ βρίσκονται 37 χώρες, μία παραπάνω από τα τέλη του 2025.

«Η ισχύς του διαβατηρίου αντανακλά τελικά την πολιτική σταθερότητα, τη διπλωματική αξιοπιστία και τη δυνατότητα διαμόρφωση διεθνών κανόνων», αναφέρει στην έκθεση ο Μίσα Γκλένι, δημοσιογράφος και επικεφαλής του Ινστιτούτου Ανθρωπιστικών Επιστημών στη Βιέννη.

«Καθώς οι διατλαντικές σχέσεις πιέζονται και η εγχώρια πολιτική γίνεται πιο ασταθής, η διάβρωση των δικαιωμάτων κινητικότητας για χώρες όπως οι ΗΠΑ και η Βρετανία είναι λιγότερο μια τεχνική ανωμαλία και περισσότερο ένα σημάδι βαθύτερης γεωπολιτικής αναπροσαρμογής», συμπληρώνει.

Το Αφγανιστάν παραμένει στην τελευταία θέση της λίστας (101η), αφού το διαβατήριό του δίνει πρόσβαση σε μόλις 24 προορισμούς χωρίς βίζα. Ακολουθοπύν η Συρία (26 προορισμοί) και το Ιράκ (29).

Η πρώτη δεκάδα της λίστας με τα πιο ισχυρά διαβατήρια του 2026

1. Σιγκαπούρη (192 προορισμοί)

2. Ιαπωνία, Νότια Κορέα (188)

3. Δανία, Λουξεμβούργο, Ισπανία, Σουηδία, Ελβετία (186)

4. Ελλάδα, Αυστρία, Βέλγιο, Φινλανδία, Γαλλία, Γερμανία, Ιρλανδία, Ιταλία, Ολλανδία, Νορβηγία (185)

5. Ουγγαρία, Πορτογαλία, Σλοβακία, Σλοβενία, Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα (184)

6. Κροατία, Τσεχία, Εσθονία, Μάλτα, Νέα Ζηλανδία, Πολωνία (183)

7. Αυστραλία, Λετονία, Λιχτενστάιν, Βρετανία (182)

8. Καναδάς, Ισλανδία, Λιθουανία (181)

9. Μαλαισία (180)

10. ΗΠΑ (179)

Όλη η λίστα της Henley & Partners

Πηγή: CNN