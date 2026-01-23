Βασικός στόχος του προγράμματος είναι να προσφέρει ουσιαστική διέξοδο σε νέους ανθρώπους που επιθυμούν να δραστηριοποιηθούν επιχειρηματικά.

Εντός των επόμενων ημερών και συγκεκριμένα έως το τέλος του μήνα αναμένεται να ανοίξει η πλατφόρμα για την υποβολή αιτήσεων στο νέο πρόγραμμα της ΔΥΠΑ, που αφορά την επιδότηση της νεανικής επιχειρηματικότητας για ανέργους χωρίς εκπαίδευση και κατάρτιση, ηλικίας από 18 έως και 29 ετών. Το πρόγραμμα δίνει έμφαση στη στήριξη των γυναικών, καθώς και σε επιχειρηματικές πρωτοβουλίες που εντάσσονται στους τομείς της ψηφιακής και της πράσινης οικονομίας.

Στόχος της δράσης θα είναι η ενίσχυση της αυτοαπασχόλησης και η δημιουργία νέων μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων από 2.114 νέους ανέργους, προσφέροντας μια ουσιαστική διέξοδο σε άτομα που βρίσκονται εκτός απασχόλησης, εκπαίδευσης και κατάρτισης. Το πρόγραμμα θα έχει διάρκεια 12 μήνες και συγχρηματοδοτείται από το Ελληνικό Δημόσιο και το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ+), στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2021–2027 «Ανθρώπινο Δυναμικό και Κοινωνική Συνοχή».

Βασικός στόχος του προγράμματος είναι να προσφέρει ουσιαστική διέξοδο σε νέους ανθρώπους που επιθυμούν να δραστηριοποιηθούν επιχειρηματικά, αλλά δεν διαθέτουν το απαραίτητο αρχικό κεφάλαιο.

Η υποβολή των αιτήσεων θα πραγματοποιείται αποκλειστικά με ηλεκτρονικό τρόπο, μέσω του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Κρατικών Ενισχύσεων (ΟΠΣΚΕ) του υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών. Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να συνδεθούν στην πλατφόρμα του ΟΠΣΚΕ, χρησιμοποιώντας τα προσωπικά τους στοιχεία πρόσβασης, και να καταθέσουν επιχειρηματικό σχέδιο, το οποίο θα αξιολογηθεί βάσει συγκεκριμένων κριτηρίων που θα περιγράφονται αναλυτικά στη Δημόσια Πρόσκληση της ΔΥΠΑ.

Δικαίωμα συμμετοχής στο πρόγραμμα έχουν εγγεγραμμένοι άνεργοι στο ψηφιακό μητρώο της ΔΥΠΑ, ηλικίας 18 έως 29 ετών, οι οποίοι ανήκουν στην κατηγορία των ΕΑΕΚ (νέοι εκτός απασχόλησης, εκπαίδευσης και κατάρτισης). Προϋπόθεση για την ένταξη αποτελεί η υποβολή πλήρους και τεκμηριωμένου επιχειρηματικού σχεδίου, το οποίο θα αποδεικνύει τη βιωσιμότητα της προτεινόμενης επιχειρηματικής δραστηριότητας.

Η συνολική οικονομική ενίσχυση ανέρχεται σε 17.500 ευρώ ανά επιχείρηση και καταβάλλεται σταδιακά σε τρεις δόσεις, υπό την προϋπόθεση της πραγματικής και συνεχούς λειτουργίας της επιχείρησης. Συγκεκριμένα, η πρώτη δόση ύψους 4.700 ευρώ καταβάλλεται μετά την έναρξη δραστηριότητας. Η δεύτερη δόση, ύψους 6.400 ευρώ, χορηγείται μετά τη συμπλήρωση έξι μηνών λειτουργίας της επιχείρησης και κατόπιν επαλήθευσης μέσω αυτοψίας. Η τρίτη και τελευταία δόση, επίσης ύψους 6.400 ευρώ, καταβάλλεται μετά τη συμπλήρωση δώδεκα μηνών λειτουργίας, έπειτα από νέα αυτοψία για την επιβεβαίωση της πραγματικής και απρόσκοπτης λειτουργίας της.

Ωφελούμενοι

Στη Δράση μπορούν να υποβάλλουν αίτηση χρηματοδότησης στην οποία περιλαμβάνεται πρόταση του επιχειρηματικού τους σχεδίου, οι εγγεγραμμένοι άνεργοι στο ψηφιακό μητρώο της Δ.ΥΠ.Α., ηλικίας 18 – 29 ετών, που βρίσκονται εκτός απασχόλησης, εκπαίδευσης και κατάρτισης. Οι δυνητικοί δικαιούχοι κατά την ημερομηνία υποβολής της ηλεκτρονικής αίτησης χρηματοδότησης, πρέπει σωρευτικά να πληρούν τις κάτωθι προϋποθέσεις:

1. Να είναι άνεργοι εγγεγραμμένοι στο ψηφιακό μητρώο της Δ.ΥΠ.Α., ηλικίας 18 έως 29 ετών (να έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος ηλικίας και να διανύουν το 30ο) κατά την ημερομηνία οριστικοποίησης της αίτησης χρηματοδότησης.

2. Να έχουν ολοκληρώσει τη διαδικασία εξατομικευμένης προσέγγισης και να έχουν συμφωνήσει σε Ψηφιακό Ατομικό Σχέδιο Δράσης.

3. Να βρίσκονται εκτός απασχόλησης, εκπαίδευσης και κατάρτισης κατά την ημερομηνία οριστικοποίησης της αίτησης χρηματοδότησης.

4. Να είναι Έλληνες πολίτες ή πολίτες άλλου κράτους της Ε.Ε. ή ομογενείς που έχουν δικαίωμα διαμονής και εργασίας στη χώρα μας ή πολίτες τρίτων χωρών που έχουν άδεια διαμονής σε ισχύ ή αίτηση ανανέωσης της άδειας κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης, κατά την ημερομηνία αξιολόγησης της αίτησης και για όσο χρονικό διάστημα διαρκεί η δράση.

5. Οι άντρες υποψήφιοι να έχουν εκπληρώσει ή νόµιµα απαλλαγεί από τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις.

6. Να προβούν σε έναρξη δραστηριότητας μετά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης και το αργότερο εντός εκατόν είκοσι πέντε (125) ημερών από την ενημέρωσή τους για την επιλογή της αίτησης χρηματοδότησης.

7. Να ιδρύσουν τις επιχειρήσεις τους και να δραστηριοποιηθούν νόμιμα εντός της ελληνικής επικράτειας (έδρα και τυχόν υποκαταστήματα). Οι κατηγορίες των επιχειρήσεων που εντάσσονται στη δράση είναι ατομικές επιχειρήσεις, Ο.Ε., Ε.Ε., Ε.Π.Ε., Μ.Ε.Π.Ε., Αστικοί Συνεταιρισμοί, Ι.Κ.Ε., Μ.Ι.Κ.Ε. Αναλυτικά οι κατηγορίες θα ορισθούν στην Προκήρυξη και στην Πρόσκληση της δράσης.

8. Σε περίπτωση δημιουργίας νομικού προσώπου, να ασκούν τη διαχείριση των εταιρικών υποθέσεων, να κατέχουν τουλάχιστον το πενήντα ένα τοις εκατό (51%) του εταιρικού μεριδίου και να είναι οι νόμιμοι εκπρόσωποι της επιχείρησης, πλην των συνεταιρισμών που ισχύουν τα οριζόμενα στον ν. 4430/2016 (Α’ 205) καθ’ όλη τη διάρκεια της δράσης.

9. Να διαθέτουν κωδικό/ούς δραστηριότητας (ΚΑΔ) επιλέξιμο/ους στην Δράση. (Οι επιλέξιμες κατηγορίες επιχειρηματικών δραστηριοτήτων οι οποίες θα τύχουν επιχορήγησης στο πλαίσιο της παρούσας προδημοσίευσης θα ορισθούν στην Προκήρυξη και στην Πρόσκληση της δράσης).

10. Να διατηρήσουν το αρχικό αντικείμενο δραστηριότητας, όπως περιγράφεται από τους Κωδικούς Αριθμούς Δραστηριότητας (Κ.Α.Δ.), το οποίο ήταν επιλέξιμο για την ένταξή τους, καθ΄ όλη τη διάρκεια του προγράμματος. Σε περίπτωση προσθήκης Κ.Α.Δ. κατά την περίοδο υλοποίησης του προγράμματος, αυτοί θα πρέπει να µην εμπίπτουν στις εξαιρέσεις (Οι μη επιλέξιμες δραστηριότητες θα ορισθούν στην Προκήρυξη και στην αναλυτική Πρόσκληση της δράσης).

11. Η επιχειρηματική δραστηριότητα που θα αναπτύξουν οι δυνητικοί δικαιούχοι (έδρα και τυχόν υποκαταστήματα) πρέπει να είναι οργανωμένη σε αυτοτελή επαγγελματικό χώρο. Επιτρέπεται, κατ’ εξαίρεση, η λειτουργία της επιχείρησης σε χώρο (κατάλληλα διαμορφωμένο) εντός της οικίας του δικαιούχου μόνο στις περιπτώσεις: α) Γονέα παιδιού ηλικίας έως έξι (6) ετών (κατά την ημερομηνία έναρξης δραστηριότητας), και β) ατόμου που φροντίζει στην οικία σύζυγο ή συγγενείς α΄ βαθμού με αναπηρία ογδόντα τοις εκατό (80%) και άνω.