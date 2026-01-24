Το σκεπτικό της απόρριψης προσφυγής για επιστροφή διαφορών ΕΝΦΙΑ.

Απορρίφθηκε με απόφαση της Διεύθυνσης Επίλυσης Διαφορών της ΑΑΔΕ ενδικοφανής προσφυγή φορολογουμένου, ο οποίος ζητούσε την επιστροφή διαφορών ΕΝΦΙΑ για τα έτη 2019 έως 2024, μετά την υποβολή τροποποιητικών δηλώσεων στοιχείων ακινήτων. Η απόφαση επικυρώνει τις πράξεις διορθωτικού προσδιορισμού φόρου, κρίνοντας ότι η φορολογική επιβάρυνση επιβλήθηκε νόμιμα.

Σύμφωνα με το σκεπτικό της απόφασης, ο προσφεύγων είχε τακτοποιήσει αυθαίρετους βοηθητικούς χώρους του ακινήτου του βάσει του ν. 4495/2017 και στη συνέχεια υπέβαλε τροποποιητικές δηλώσεις Ε9 για τα έτη 2019 έως 2024, προκειμένου να αποτυπωθεί η πραγματική κατάσταση του ακινήτου. Από τις μεταβολές αυτές προέκυψε αναπροσαρμογή της φορολογητέας αξίας και αντίστοιχη επιβολή διαφορών ΕΝΦΙΑ, οι οποίες καταβλήθηκαν ώστε να καταστεί δυνατή η έκδοση πιστοποιητικού ΕΝΦΙΑ για συμβολαιογραφική πράξη.

Ο φορολογούμενος υποστήριξε ότι, σύμφωνα με το άρθρο 105 παρ. 4 του ν. 4495/2017, δεν θα έπρεπε να επιβληθεί αναδρομικά φόρος για τα επιπλέον τετραγωνικά μέτρα που τακτοποιήθηκαν, καθώς αφορούσαν χώρους που πριν την τακτοποίηση δεν είχαν φορολογική επιβάρυνση. Η Διεύθυνση Επίλυσης Διαφορών απέρριψε τον ισχυρισμό αυτό, επισημαίνοντας ότι η συγκεκριμένη διάταξη αφορά φόρους και τέλη που ανάγονται σε προγενέστερη περίοδο και δεν καταλαμβάνει τον ΕΝΦΙΑ, ο οποίος εφαρμόζεται από το 2014 και εφεξής.

Παράλληλα, για το έτος 2019 η ενδικοφανής προσφυγή κρίθηκε απαράδεκτη ως εκπρόθεσμη, καθώς η σχετική πράξη είχε κοινοποιηθεί νομίμως σε προγενέστερο χρόνο. Για τα λοιπά έτη, η ΔΕΔ έκρινε ότι ο φορολογούμενος είχε υποχρέωση να δηλώσει την πραγματική επιφάνεια και κατάσταση του ακινήτου και να αποδεχθεί τον αντίστοιχο προσδιορισμό του φόρου, ανεξαρτήτως της μεταγενέστερης τακτοποίησης.