Το υπουργείο Προστασίας του Πολίτη διαψεύδει το δημοσίευμα του BBC για τα pushbacks μεταναστών από μισθοφόρους στα σύνορα.

Η προστασία των συνόρων της χώρας πραγματοποιείται στο πλαίσιο του διεθνούς, ενωσιακού και εθνικού δικαίου, με πλήρη σεβασμό στα θεμελιώδη δικαιώματα και την ανθρώπινη αξιοπρέπεια, σημειώνουν πηγές του υπουργείου Προστασίας του Πολίτη, σε απάντηση δημοσιεύματος του BBC, το οποίο αναφέρει ότι μισθοφόροι, υπό τις εντολές της ΕΛ.ΑΣ, απωθούσαν πρόσφυγες και μετανάστες στα ελληνικά χερσαία σύνορα, προς την Τουρκία.

Όπως επισημαίνει το υπουργείο, οι καταγγελίες που δημοσιεύονται, συνδέονται με ισχυρισμούς για περιστατικά που έλαβαν χώρα επί υπηρεσιακής κυβέρνησης το 2023.

«Οι ελληνικές Αρχές έχουν τοποθετηθεί κατ' επανάληψη τα τελευταία χρόνια επί αντίστοιχων ισχυρισμών, με σαφήνεια και τεκμηρίωση», τονίζουν οι ίδιες πηγές και προσθέτουν ότι αντίστοιχες εκθέσεις και δημοσιεύματα βασίζονται κατά κύριο λόγο σε μαρτυρίες και δευτερογενή στοιχεία, τα οποία δεν είναι δυνατόν να επιβεβαιωθούν, ενώ η αξιολόγησή τους στηρίζεται συχνά στη σύγκλιση καταγγελιών και όχι σε αποδεικτικά δεδομένα.

Ωστόσο, οι εν λόγω καταγγελίες λαμβάνονται σοβαρά υπ΄ όψιν, αξιολογούνται και διερευνώνται άμεσα και θεσμικά, σύμφωνα με το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο και τους μηχανισμούς ελέγχου και λογοδοσίας που λειτουργούν τόσο σε εθνικό, όσο και σε ευρωπαϊκό επίπεδο.

Καταλήγοντας, τα στελέχη του υπουργείου Προστασίας του Πολίτη σημειώνουν ότι η διαχείριση των μεταναστευτικών ροών αποτελεί σύνθετη πρόκληση, ιδίως σε περιοχές αυξημένης πίεσης, όπως τα εξωτερικά σύνορα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η Ελλάδα, ανταποκρίνεται σε αυτή την ευθύνη με συνέπεια, διασφαλίζοντας παράλληλα την τήρηση της νομιμότητας και των διεθνών υποχρεώσεών της.

Παράλληλα, οι αρμόδιες Αρχές παραμένουν στη διάθεση κάθε θεσμικού φορέα για την παροχή στοιχείων και τη συνδρομή σε κάθε διαδικασία που αποσκοπεί στη διασφάλιση της διαφάνειας και της αντικειμενικής αποτύπωσης των πραγματικών δεδομένων.