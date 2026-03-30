Ποιους βουλευτές θα πάρει και ποιους όχι στο νέο κόμμα- Ο πρώην πρωθυπουργός «θα ψήσει» την κυβέρνηση με το θέμα των υποκλοπών-Πώς έγινε η συνάντηση με την Καρυστιανού.

Ο κύβος ερρίφθη. Ο Αντώνης Σαμαράς όχι μόνο θα κάνει κόμμα, αλλά και θα το πράξει σύντομα. Νωρίτερα όπως όλα δείχνουν από το ερχόμενο φθινόπωρο.

Άλλωστε έχει ήδη έτοιμο, όπως και άλλη φορά έχουν γράψει τα «Παιχνίδια Εξουσίας» το όνομα του νέου φορέα, αλλά και τις υπογραφές των ιδρυτικών του μελών. Εν πολλοίς έχει υπόψη του -για να το πούμε ...κομψά- και ονόματα υποψηφίων βουλευτών.

Ο πρώην πρωθυπουργός, σύμφωνα με ασφαλείς πληροφορίες μας, δεν προτίθεται να πάρει στο νέο του κόμμα βουλευτές από τη Νέα Δημοκρατία, εκτός και αν προηγουμένως παραδώσουν την έδρα τους, παραιτούμενοι από αυτήν. Κάτι τέτοιο όμως δεν ισχύει για βουλευτές άλλων κομμάτων ή ανεξάρτητους, καθώς έτσι δεν αλλάζει ο κοινοβουλευτικός συσχετισμός υπέρ της πλειοψηφίας. Ταυτόχρονα όμως η παραίτηση ενός «γαλάζιου» βουλευτή δεν σημαίνει αυτομάτως ότι θα τον οδηγήσει στις λίστες του νέου κόμματος καθώς σύμφωνα με τις ίδιες έγκυρες πληροφορίες θα υπάρξει ...face control.

Σήμερα, στην παρουσίαση του βιβλίου του Ιωάννη Μάζη, στο Πολεμικό Μουσείο, με την παρέμβασή του ο Μεσσήνιος πολιτικός θα ασκήσει ξανά σκληρή κριτική στην κυβέρνηση για θέματα εξωτερικής πολιτικής, ιδίως για τα ελληνοτουρκικά, αλλά και σε θέματα καθημερινότητας όπως ο κατώτατος μισθός, την -μικρή- αύξηση του οποίου φέρεται να θεωρεί ...πρόκληση. Δύσκολο είναι βεβαίως να μην έχει αναφορά και για τις υποκλοπές, θέμα για το οποίο «θα ψήσει» την κυβέρνηση καθώς θα κλιμακώνει την κριτική του σε ...δόσεις, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο να καταθέσει στο τέλος μήνυση κατά παντός υπευθύνου καθώς ο ίδιος βρισκόταν μεταξύ εκείνων που παρακολουθούνταν. Σύμφωνα δε με πληροφορίες η κριτική του θα είναι κλιμακωτά όλο και πιο σκληρή εφόσον οι υποκλοπές συνδεθούν με κατασκοπεία.

Σύμφωνα δε με πληροφορίες όντως το προηγούμενο διάστημα πραγματοποιήθηκε συνάντηση του Αντώνη Σαμαρά με την Μαρία Καρυστιανού, αλλά όχι με δική του πρωτοβουλία.