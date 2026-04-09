Όσα έγιναν στην κεκλεισμένων των θυρών συνάντηση του Τραμπ με τον Ρούτε, τη Μ. Τετάρτη.

«Πήγε σκ@@α». Αυτή η φράση Ευρωπαίου αξιωματούχου τα λέει όλα για τη συνάντηση του Ντόναλντ Τραμπ με τον Μαρκ Ρούτε, κατά τη διάρκεια της οποίας ο Αμερικανός πρόεδρος ξέσπασε στον γ.γ. του ΝΑΤΟ τα νεύρα του για του συμμάχους και άφησε να εννοηθεί ότι σκέφτεται αντίποινα, λόγω της έλλειψης υποστήριξής τους στον πόλεμο του Ιράν, σύμφωνα με το Politico.

Η συνάντηση που έγινε κεκλεισμένων των θυρών αργά το βράδυ της Μ. Τετάρτης (ώρα Ελλάδας) στον Λευκό Οίκο ήταν κανονισμένη από καιρό, αλλά πήρε άλλη βαρύτητα μετά τις επανειλημμένες απειλές του Τραμπ να αποσύρει τις ΗΠΑ από το ΝΑΤΟ, επειδή χώρες όπως η Ισπανία και η Γαλλία αρνήθηκαν να υποστηρίξουν τον πόλεμο κατά του Ιράν.

Σύμφωνα με δύο Ευρωπαίους αξιωματούχους και ένα άτομο που έχει γνώση του ζητήματος- οι οποίοι ενημερώθηκαν για τις συζητήσεις- ο Τραμπ χρησιμοποίησε τη συνάντηση για να εκτονωθεί και να εκφράζει τον εκνευρισμό του για τους Ευρωπαίους.

«Πήγε σκ@@ά. Η συζήτηση δεν ήταν άλλο παρά ένας εξάψαλμος με προσβολές», δήλωσε ο ένας Ευρωπαίος αξιωματούχος. Ο Τραμπ «προφανώς απείλησε να κάνει σχεδόν τα πάντα», πρόσθεσε.

Οι άλλες δύο πηγές ανέφεραν ότι ο Τραμπ άφησε να εννοηθεί ότι εξετάζει επιλογές για αντίποινα, αλλά δεν δόθηκαν λεπτομέρειες. Υπενθυμίζεται ότι σύμφωνα με πληροφορίες της WSJ, ο Λευκός Οίκος εξετάζει σχέδια για να «τιμωρήσει» μέλη του ΝΑΤΟ που δεν στήριξαν τις ΗΠΑ στον πόλεμο, μεταξύ άλλων μετεγκατάσταση αμερικανικών στρατευμάτων σε άλλα κράτη που θεωρούνται πιο υποστηρικτικά.

Ο Αμερικανός πρόεδρος έδωσε σε όσους ήταν παρόντες την εντύπωση ότι ήθελε συγκεκριμένες ενέργειες από τους συμμάχους, προκειμένου να βοηθήσουν να ανοίξουν τα Στενά του Ορμούζ το συντομότερο δυνατόν. Ωστόσο, αξιωματούχος του Λευκού Οίκου είπε ότι ο Αμερικανός πρόεδρος δεν έθεσε καμία απαίτηση προς τη Συμμαχία, κατά τη διάρκεια της συζήτησής του με τον Ρούτε.

«Όπως είπε χθες ο πρόεδρος Τραμπ, το ΝΑΤΟ δοκιμάστηκε και απέτυχε. Έχει μηδενικές προσδοκίες από το ΝΑΤΟ σε αυτό το σημείο και δεν τους ζήτησε τίποτα, παρότι είναι γεγονός πως επωφελούνται από τα Στενά του Ορμούζ πολύ περισσότερο από τις ΗΠΑ», δήλωσε ο αξιωματούχος.

Από την άλλη η εκπρόσωπος του ΝΑΤΟ, Άλισον Χαρτ, δήλωσε στο Politico πως έγινε μια «πολύ ειλικρινής συζήτηση» και απέρριψε ότι η συνάντηση ήταν κακή, χαρακτηρίζοντάς την «εποικοδομητική». Πάντως, ο Μαρκ Ρούτε δήλωσε απόψε: «Ένιωσα την απογοήτευσή του για το γεγονός πως ένιωσε ότι υπερβολικά πολλοί σύμμαχοι δεν ήταν μαζί του».

Οι αναρτήσεις του Τραμπ

Μετά τη συνάντηση, ο Τραμπ τα έβαλε ξανά με το ΝΑΤΟ, με αναρτήσεις στο Truth Social. «Το ΝΑΤΟ δεν ήταν εκεί όταν τους χρειαστήκαμε και δεν θα είναι εκεί αν τους χρειαστούμε ξανά. Θυμηθείτε τη Γροιλανδία, αυτό το μεγάλο, κακοδιοικούμενο κομμάτι πάγου», έγραψε στην πρώτη ανάρτηση. «Κανένας από αυτούς τους ανθρώπους, συμπεριλαμβανομένου του δικού μας, πολύ απογοητευτικού ΝΑΤΟ, δεν καταλαβαίνουν τίποτα αν δεν τους ασκείται πίεση», τόνισε σε επόμενη ανάρτηση.

Ευρωπαίος αξιωματούχος σχολίασε στο Politico ότι η συνάντηση με τον Ρούτε έγινε την κατάλληλη στιγμή, επειδή επέτρεψε στον Τραμπ να εκτονωθεί. Οι αναρτήσεις που έγιναν στη συνέχεια ήταν γενικές και δεν περιελάμβαναν συγκεκριμένες απειλές για να τιμωρηθεί το ΝΑΤΟ ή μέλη του, σημείωσε η ίδια πηγή. «Ήταν οπισθοχώρηση σε σύγκριση με άλλα σχόλιά του», επεσήμανε.

Ο Τραμπ εξετάζει σχέδιο για να «τιμωρήσει» μέλη του ΝΑΤΟ

Ο Λευκός Οίκος εξετάζει σχέδιο για να τιμωρήσει κάποια μέλη του ΝΑΤΟ, που ο Ντόναλντ Τραμπ θεωρεί ότι δεν βοήθησαν τις ΗΠΑ και το Ισραήλ κατά τη διάρκεια του πολέμου στο Ιράν, σύμφωνα με κυβερνητικούς αξιωματούχους που μίλησαν στη Wall Street Journal. Ένα σχέδιο από το οποίο θα μπορούσαν να ωφεληθούν χώρες που η Ουάσινγκτον θεωρεί πιο υποστηρικτικές, ανάμεσά τους η Ελλάδα.

Η πρόταση που εξετάζεται περιλαμβάνει απομάκρυνση Αμερικανών στρατιωτών από μέλη του ΝΑΤΟ που η Ουάσινγκτον θεωρεί ότι δεν ήταν βοηθητικά και τη μεταφορά τους σε χώρες που ήταν πιο υποστηρικτικές. Το πλάνο, που έχει την υποστήριξη υψηλόβαθμων κυβερνητικών αξιωματούχων, είναι σε πρώιμο στάδιο και αποτελεί ένα από αυτά που συζητά ο Λευκός Οίκος για να τιμωρήσει το ΝΑΤΟ.

Δεν είναι ξεκάθαρο από ποιες χώρες θα έφευγαν αμερικανικά στρατεύματα. Η Ελλάδα είναι ανάμεσα στις χώρες που θα μπορούσαν να επωφεληθούν, επειδή θεωρούνται υποστηρικτικές, όπως και οι Πολωνία, Ρουμανία και Λιθουανία, ανέφεραν οι ίδιες πηγές.

Πέρα από τη μετεγκατάσταση στρατευμάτων, το σχέδιο θα μπορούσε να περιλαμβάνει και το κλείσιμο αμερικανικής βάσης σε τουλάχιστον μία ευρωπαϊκή χώρα, πιθανότατα την Ισπανία ή τη Γερμανία, σύμφωνα με τους δύο κυβερνητικούς αξιωματούχους που επικαλείται η Wall Street Journal.

Σκέψεις Τραμπ να αποσύρει στρατεύματα των ΗΠΑ από την Ευρώπη

Το Reuters μεταδίδει πληροφορίες πως ο Τραμπ, εκνευρισμένος τόσο για την έλλειψη υποστήριξης για το άνοιγμα των Στενών του Ορμούζ, όσο και γιατί δεν προχώρησε το σχέδιό του για τη Γροιλανδία, έχει συζητήσει με συμβούλους του το ενδεχόμενο να αποσύρει κάποια αμερικανικά στρατεύματα από την Ευρώπη.

Δεν έχει ληφθεί κάποια απόφαση, ούτε έχει δοθεί εντολή προκειμένου το Πεντάγωνο να καταρτίσει πλάνα για μείωση στρατευμάτων στην Ευρώπη, σύμφωνα με υψηλόβαθμο αξιωματούχο του Λευκού Οίκου που μίλησε στο Reuters.

Η πηγή του ειδησεογραφικού πρακτορείου δεν ανέφερε ποιες χώρες θα μπορούσαν να επηρεαστούν από μια τέτοια κίνηση, ούτε πόσοι στρατιώτες μπορεί να αποσυρθούν από την Ευρώπη, αν ο Τραμπ αποφασίσει να προχωρήσει σε αυτή την κίνηση.