Το πλάνο του Τραμπ για να «τιμωρήσει» χώρες του ΝΑΤΟ που δεν τον βοήθησαν, προς όφελος πιο υποστηρικτικών κρατών.

Ο Λευκός Οίκος εξετάζει σχέδιο για να τιμωρήσει κάποια μέλη του ΝΑΤΟ, που ο Ντόναλντ Τραμπ θεωρεί ότι δεν βοήθησαν τις ΗΠΑ και το Ισραήλ κατά τη διάρκεια του πολέμου στο Ιράν, σύμφωνα με κυβερνητικούς αξιωματούχους που μίλησαν στη Wall Street Journal. Ένα σχέδιο από το οποίο θα μπορούσαν να ωφεληθούν χώρες που η Ουάσινγκτον θεωρεί πιο υποστηρικτικές, ανάμεσά τους η Ελλάδα.

Η πρόταση που εξετάζεται περιλαμβάνει απομάκρυνση Αμερικανών στρατιωτών από μέλη του ΝΑΤΟ που η Ουάσινγκτον θεωρεί ότι δεν ήταν βοηθητικά και τη μεταφορά τους σε χώρες που ήταν πιο υποστηρικτικές. Κάτι που απέχει πολύ από τις πρόσφατες απειλές του Τραμπ για αποχώρηση των ΗΠΑ από τη Συμμαχία, κάτι που σύμφωνα με την αμερικανική νομοθεσία δεν μπορεί να κάνει χωρίς την έγκριση του Κογκρέσου.

Το πλάνο, που έχει την υποστήριξη υψηλόβαθμων κυβερνητικών αξιωματούχων, είναι σε πρώιμο στάδιο και αποτελεί ένα από αυτά που συζητά ο Λευκός Οίκος για να τιμωρήσει το ΝΑΤΟ. Μια συζήτηση αναδεικνύει την ολοένα μεγαλύτερη κόντρα της κυβέρνησης Τραμπ με τους Ευρωπαίους συμμάχους της Ουάσινγκτον, μετά την απόφαση του Αμερικανού προέδρου να ξεκινήσει τον πόλεμο εναντίον του Ιράν.

Οι ΗΠΑ έχουν περίπου 84.000 στρατιώτες στην Ευρώπη, αν και ο ακριβής αριθμός τους ποικίλλει ανάλογα με τις στρατιωτικές ασκήσεις και τις εκ περιτροπής αναπτύξεις.

Οι χώρες που ενδέχεται να «τιμωρηθούν» και η Ελλάδα

Δεν είναι ξεκάθαρο από ποιες χώρες θα έφευγαν αμερικανικά στρατεύματα, αλλά αρκετά μέλη του ΝΑΤΟ έχουν κοντραριστεί με τον Τραμπ μετά την επιστροφή του στον Λευκό Οίκο, ενώ προκάλεσαν την οργή του Αμερικανού προέδρου με τις αντιδράσεις τους για τον πόλεμο στο Ιράν. Αλλά η «εξίσωση» φέρεται να περιλαμβάνει και την Ελλάδα.

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας.

Η Ισπανία- το μόνο μέλος του ΝΑΤΟ που δεν έχει πει ότι θα δαπανήσει το 5% του ΑΕΠ της στην άμυνα- δεν επέτρεψε σε αμερικανικά αεροπλάνα που εμπλέκονται στον πόλεμο να χρησιμοποιούν τον εναέριο χώρο της. Στον Λευκό Οίκο υπήρξε εκνευρισμός και για τη Γερμανία, λόγω επικρίσεων για τον πόλεμο, παρότι η χώρα αποτελεί έναν από τους μεγαλύτερους και πιο σημαντικούς κόμβους του αμερικανικού στρατού για την υποστήριξη των επιχειρήσεών του στη Μέση Ανατολή.

Η Ιταλία επίσης μπλόκαρε για λίγο τη χρήση αεροπορικής βάσης στη Σικελία από τις ΗΠΑ. Η γαλλική κυβέρνηση συμφώνησε να επιτρέψει στις ΗΠΑ να χρησιμοποιήσουν βάση της στο νότιο τμήμα της χώρας μόνο έπειτα από εγγυήσεις ότι εκεί θα προσγειώνονται αεροπλάνα που δεν εμπλέκονται στις επιθέσεις στο Ιράν.

Πέρα από τη μετεγκατάσταση στρατευμάτων, το σχέδιο θα μπορούσε να περιλαμβάνει και το κλείσιμο αμερικανικής βάσης σε τουλάχιστον μία ευρωπαϊκή χώρα, πιθανότατα την Ισπανία ή τη Γερμανία, σύμφωνα με τους δύο κυβερνητικούς αξιωματούχους που επικαλείται η Wall Street Journal.

Η Ελλάδα είναι ανάμεσα στις χώρες που θα μπορούσαν να επωφεληθούν, επειδή θεωρούνται υποστηρικτικές, όπως και οι Πολωνία, Ρουμανία και Λιθουανία, ανέφεραν οι ίδιες πηγές. Οι χώρες της ανατολικής Ευρώπης έχουν από τα υψηλότερα ποσοστά αμυντικά δαπανών στη Συμμαχία και ήταν από τις πρώτες που έδειξαν ότι θα υποστηρίξουν έναν διεθνή συνασπισμό για την παρακολούθηση των Στενών του Ορμούζ. Όταν ξέσπασε ο πόλεμος, η Ρουμανία ενέκρινε γρήγορα τα αιτήματα για τη χρήση των βάσεών της από την Πολεμική Αεροπορία των ΗΠΑ.

Επίσης, το σχέδιο θα μπορούσε να έχει ως αποτέλεσμα την τοποθέτηση περισσότερων Αμερικανών στρατιωτών πιο κοντά στα ρωσικά σύνορα, κάτι που πιθανόν θα προκαλέσει την αντίδραση της Μόσχας.

Τη Μ. Τετάρτη ο Ντόναλντ Τραμπ συναντήθηκε με τον γενικό γραμματέα του ΝΑΤΟ, Μαρκ Ρούτε. Λίγες ώρες αργότερα, ο Αμερικανός πρόεδρος έγραψε στο Truth Social: «Το ΝΑΤΟ δεν ήταν εκεί όταν τους χρειαστήκαμε και δεν θα είναι εκεί εάν τους χρειαστούμε ξανά».

