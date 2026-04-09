Η ανακοίνωση του Κρεμλίνου για την κατάπαυση πυρός που αποφάσισε ο Πούτιν.

Ο Βλαντιμίρ Πούτιν ανακοίνωσε κατάπαυση του πυρός, λόγω Πάσχα, μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας

Σύμφωνα με το Κρεμλίνο, η εκεχειρία θα διαρκέσει από τις 16:00 του Μ. Σαββάτου (11/4) έως το βράδυ της Κυριακής του Πάσχα (12/4). Ήδη, έχει δοθεί εντολή στον υπουργό Άμυνας, Αντρέι Μπελούσοφ και τον αρχηγό του Γενικού Επιτελείου, Βαλερί Γκερασίμοφ, να σταματήσουν οι μάχες «σε όλα τα μέτωπα» το συγκεκριμένο χρονικό διάστημα.

Το Κρεμλίνο υπογραμμίζει πως τα ρωσικά στρατεύματα θα είναι έτοιμα να αντιμετωπίσουν «τυχόν προκλήσεις» και «επιθετικές ενέργειες». «Υποθέτουμε ότι η ουκρανική πλευρά θα ακολουθήσει το παράδειγμα της Ρωσικής Ομοσπονδίας», καταλήγει η ανακοίνωση για την κατάπαυση πυρός.

«Με απόφαση του ανώτατου διοικητή των ενόπλων δυνάμεων της Ρωσικής Ομοσπονδίας, Βλαντιμίρ Πούτιν, σε σχέση με την επικείμενη εορτή του Ορθόδοξου Πάσχα, κηρύσσεται κατάπαυση του πυρός από τις 16:00 της 11ης Απριλίου, έως το βράδυ της 12ης Απριλίου.

Ο Ρώσος υπουργός Άμυνας, Αντρέι Μπελούσοφ και ο αρχηγός του Γενικού Επιτελείου των ρωσικών ενόπλων δυνάμεων, στρατηγός Βαλερί Γκερασίμοφ έλαβαν εντολή να σταματήσουν οι μάχες σε όλα τα μέτωπα αυτό το χρονικό διάστημα. Τα στρατεύματα θα είναι έτοιμα να αντιμετωπίσουν τυχόν προκλήσεις, όπως και όποιες επιθετικές ενέργειες του εχθρού.

Υποθέτουμε ότι η ουκρανική πλευρά θα ακολουθήσει το παράδειγμα της Ρωσικής Ομοσπονδίας».