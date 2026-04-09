Η έντονη μυρωδιά της μαγειρίτσας κάποιες φορές λειτουργεί αποτρεπτικά για να δοκιμάσει κάποιος οπότε με αυτά τα κόλπα το πιάτο σας δεν θα «απογειωθεί»!

Το μυστικό για να μην έχει η μαγειρίτσα «βαριά» μυρωδιά κρύβεται στην προσεκτική επιλογή και προετοιμασία των εντοσθίων. Και, κακά τα ψέματα, η μαγειρίτσα έχει έντονη μυρωδιά που κάποιες φορές λειτουργεί αποτρεπτικά για να δοκιμάσει κάποιος. Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι οι πρώτες ύλες είναι εξαιρετικά σημαντικές για την επιτυχία της συνταγής. Γι' αυτό ζητήστε από τον κρεοπώλη που εμπιστεύεστε να σας δώσει έντερα και συκωταριά από αρνί ή κατσίκι γάλακτος καθώς τρέφονται μόνο με γάλα και δεν βγάζουν έντονη μυρωδιά.

{https://exchange.glomex.com/video/v-dhojnxw89qex?integrationId=40599y14juihe6ly}

Τα συκωτάκια και τα γλυκάδια πρέπει να είναι φρέσκα, με ζωντανό χρώμα και χωρίς δυσάρεστες οσμές. Πριν τα κόψουμε, ζεματάμε τα εντεράκια και τη συκωταριά σε βραστό νερό για λίγα λεπτά, ώστε να φύγει η έντονη μυρωδιά και να μαλακώσουν τα έντερα, κάνοντάς τα πιο εύκολα στο ψιλοκόψιμο. Προσθέτουμε στο ζεμάτισμα λίγο χυμό λεμονιού ή σταγόνες ξιδιού, που βοηθούν στο να μειωθεί η οσμή και να διατηρηθεί η φρεσκάδα των εντοσθίων.

Στη συνέχεια, ξεπλένουμε τα εντεράκια πολύ καλά με τρεχούμενο νερό και τα αφήνουμε για 1-2 ώρες σε μείγμα νερού και χυμού λεμονιού στο ψυγείο. Τα κομμένα εντόσθια μαρινάρονται με ελαιόλαδο, σκόρδο, ρίγανη και λεμόνι, ώστε να αποκτήσουν ευχάριστο άρωμα. Σημαντικό είναι να προσθέσουμε φρέσκα χορταρικά όπως μαρούλι, άνηθο και κρεμμυδάκια, που απορροφούν μέρος της μυρωδιάς και δίνουν φρεσκάδα στη σούπα. Το βράσιμο σε χαμηλή φωτιά είναι κρίσιμο για την επιτυχία. Με αυτά τα μυστικά, η μαγειρίτσα αποκτά καθαρή γεύση, απαλή μυρωδιά και πλούσιο άρωμα, έτοιμη να πρωταγωνιστήσει στο αναστάσιμο τραπέζι.

{https://exchange.glomex.com/video/v-dfnee4wu1nah?integrationId=40599y14juihe6ly}