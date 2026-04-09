Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε στο Καλαμάκι καθώς τραμ συγκρούστηκε με φορτηγό.

Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε το απόγευμα της Μεγάλης Πέμπτης στο Καλαμάκι, όταν, κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες, ένα βαγόνι του τραμ συγκρούστηκε με φορτηγό.

Το μπροστινό μέρος του τραμ σύμφωνα με πληροφορίες προσέκρουσε στο πλάι του οχήματος, χωρίς ωστόσο να προκληθούν σοβαρές υλικές ζημιές. Στο σημείο επικράτησε αναστάτωση και περαστικοί έσπευσαν να δουν αν κάποιος πολίτης είχε τραυματιστεί.

Οι πρώτες πληροφορίες αναφέρουν ότι το βαγόνι του τραμ βρέθηκε εκτός της γραμμής του, ενώ το φορτηγάκι αναφέρθηκε ότι κινείτο επάνω στις ράγες. Δεν υπήρξαν αναφορές για τραυματισμούς, ενώ τα ακριβή αίτια του ατυχήματος αναμένεται να διερευνηθούν από τις αρμόδιες αρχές.