Έρευνες για τα αίτια διενεργεί η Τροχαία Πατρών.

Θρίλερ για μία τετραμελή οικογένεια με δύο μικρά κορίτσια που επέβαιναν σε τζιπ και «ανέβαιναν» την οδό Βορείου Ηπείρου στην Πάτρα.

Σύμφωνα με το tempo24, λίγο πριν τις 5 το απόγευμα η οδηγός ενός μπλε skoda παραβίασε στοπ στην οδό Σολωμού, πέρασε «κάθετα» την Βορείου Ηπείρου και τίναξε το τζιπ στον αέρα. Το τετρακίνητο ανετράπη αφού πρώτα έπεσε σε ένα άλλο σταθμευμένο όχημα.

Εγκλωβίστηκαν και τα 4 μέλη της οικογένειας, ευτυχώς όμως χωρίς να έχουν τραυματιστεί σοβαρά.

Απεγκλωβίστηκαν με την βοήθεια πυροσβεστών, ενώ η μητέρα και τα δύο κορίτσια μεταφέρθηκαν με ασθενοφόρο στο Νοσοκομείο για προληπτικούς λόγους.