Τα αίτια του τροχαίου διερευνώνται από τις αρμόδιες αρχές, ενώ περισσότερες πληροφορίες αναμένονται τις επόμενες ώρες.

Σοβαρό τροχαίο με αυτοκίνητο και μηχανή σημειώθηκε στη Χαλκίδα.

Το τροχαίο σημειώθηκε, σύμφωνα με το evima, στην περιοχή του Αγίου Ιωάννη, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί σοβαρά ο οδηγός της μηχανής και να μεταφερθεί στο νοσοκομείο.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, αυτοκίνητο συγκρούστηκε με δίκυκλη μοτοσικλέτα κάτω από αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες.

Στο σημείο έσπευσαν άμεσα δυνάμεις της αστυνομίας και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, το οποίο παρέλαβε τον τραυματία και τον μετέφερε εσπευσμένα στο νοσοκομείο για την παροχή των πρώτων βοηθειών.