Ράντζα, αυξημένες ανάγκες και αίτημα για νέες κλίνες.

Σε κατάσταση εκτάκτου ανάγκης λόγω υπερπλήρωσης οδηγήθηκε η Ψυχιατρική Κλινική του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Ιωαννίνων(ΠΓΝΙ).

Σε επίσημο έγγραφό του, με ημερομηνία 3 Ιουλίου 2026, το οποίο απευθύνεται προς την Εισαγγελία Πρωτοδικών Ιωαννίνων, την Αστυνομική Διεύθυνση και τα νοσοκομεία της Ηπείρου, ο Διοικητής του ιδρύματος γνωστοποιεί την προσωρινή αδυναμία νοσηλείας επιπλέον ασθενών στη Μονάδα Βραχείας Νοσηλείας και στη Μονάδα Οξέων Περιστατικών.

Η απόφαση ελήφθη κατόπιν σχετικής έγγραφης ειδοποίησης της Διεύθυνσης της Κλινικής, η οποία αιτήθηκε αναστολή νέων εισαγωγών λόγω έλλειψης διαθέσιμων κλινών και ράντζων.

Η Αγωνιστική Συσπείρωση Υγειονομικών με ανακοίνωσή της ζητά την άμεση ενεργοποίηση νέων ψυχιατρικών κλινών στο νοσοκομείο Χατζηκώστα καθώς η κατάσταση στο Πανεπιστημιακό είναι δύσκολη και ασθενείς βρίσκονται σε ράντζα.

Ασθενείς σε πρόσθετες κλίνες

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της παράταξης, η κατάσταση τις τελευταίες ημέρες έχει επιβαρυνθεί σημαντικά, λόγω της αυξημένης πίεσης στην κλινική και των ελλείψεων προσωπικού, με αποτέλεσμα –όπως υποστηρίζει– να υπάρχουν ασθενείς που νοσηλεύονται σε πρόσθετες κλίνες.

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Η Α.Σ.Υ. αναφέρει ότι στις 3 Ιουλίου η Διεύθυνση της Ψυχιατρικής Κλινικής ενημέρωσε εγγράφως για αναστολή νέων εισαγωγών, λόγω έλλειψης διαθέσιμων θέσεων. Όπως σημειώνει, τότε στην ανοιχτή κλινική νοσηλεύονταν 26 ασθενείς σε δυναμικότητα 22 κλινών, ενώ στη Μονάδα Οξέων Περιστατικών υπήρχαν 10 ασθενείς στις 10 διαθέσιμες κλίνες.

Σύμφωνα με την ίδια ανακοίνωση, η Διοίκηση του ΠΓΝΙ ενημέρωσε για την κατάσταση την Εισαγγελία Πρωτοδικών Ιωαννίνων, την Αστυνομική Διεύθυνση Ιωαννίνων και τα νοσοκομεία της Ηπείρου, αναφέροντας προσωρινή αδυναμία νοσηλείας επιπλέον ασθενών.

Η παράταξη υποστηρίζει ότι παρά την αναστολή, οι εισαγωγές συνεχίστηκαν λόγω των αυξημένων αναγκών, ενώ κάνει λόγο για πέντε ράντζα στην ανοιχτή Ψυχιατρική Κλινική.

Αίτημα για άνοιγμα 15 νέων ψυχιατρικών κλινών στο Χατζηκώστα

Κεντρικό αίτημα της Α.Σ.Υ. είναι η λειτουργία των 15 νέων ψυχιατρικών κλινών που προβλέπονται στο Γενικό Νοσοκομείο Ιωαννίνων «Χατζηκώστα», στον χώρο του Πολυδύναμου Κέντρου.

Όπως αναφέρει, οι χώροι είναι διαθέσιμοι, ωστόσο απαιτείται η στελέχωση με νοσηλευτικό προσωπικό ώστε να καταστεί δυνατή η λειτουργία της μονάδας.

Παράλληλα, ζητά την ανάπτυξη ψυχιατρικών κλινών σε Αγρίνιο και Λευκάδα, την ενίσχυση των δομών ψυχοκοινωνικής αποκατάστασης και τη στελέχωση της Ψυχιατρικής Κλινικής του ΠΓΝΙ με μόνιμο προσωπικό.

Καταγγελίες για ελλείψεις προσωπικού

Η παράταξη κάνει λόγο για σοβαρές ελλείψεις στο νοσηλευτικό δυναμικό της κλινικής, υποστηρίζοντας ότι το υπάρχον προσωπικό καλείται να διαχειριστεί αυξημένες ανάγκες υπό ιδιαίτερα πιεστικές συνθήκες.

Μεταξύ άλλων ζητά τη μονιμοποίηση ειδικευόμενων νοσηλευτών που βρίσκονται σε παράταση και την ενίσχυση της Ψυχιατρικής Κλινικής με επαρκές προσωπικό, ώστε –όπως αναφέρει– να διασφαλίζονται καλύτερες συνθήκες περίθαλψης για τους ασθενείς και εργασίας για τους εργαζόμενους.

Οι καταγγελίες της Α.Σ.Υ. επαναφέρουν τη συζήτηση για τις ανάγκες των δημόσιων δομών ψυχικής υγείας στην Ήπειρο και την ανάγκη ενίσχυσης των διαθέσιμων κλινών και του ανθρώπινου δυναμικού.

Πηγή: epiruspost.gr