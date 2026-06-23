Ποιοι "γαλάζιοι" είναι οι επικρατέστεροι.

Τέσσερις υποψήφιοι ακούγονται στα «γαλάζια» πηγαδάκια ως επικρατέστεροι για το ψηφοδέλτιο Επικρατείας της Ν.Δ.

Ο Πρόεδρος της βουλής Ν. Κακλαμάνης που όπως φαίνεται αποχωρεί από την Α΄ Αθηνών (με την Αλεξία Έβερτ να φλερτάρει με την ιδέα να πολιτευτεί). Ο υπουργός Ενέργειας Στ. Παπασταύρου που υπήρχε αρχικά η σκέψη να κατέβει στον Νότιο τομέα με τα υπουργικά, ωστόσο, καθήκοντα του να μοιάζουν ανελαστικά. Ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης Μ. Σχοινάς ο οποίος μετά από πολλά χρόνια θητείας στις Βρυξέλλες επέστρεψε στην Ελλάδα και προσπαθεί να βγάλει άκρη με τα αγροτικά. Με την μάχη του σταυρού να μοιάζει σχεδόν απαγορευτική. Τέταρτη υποψηφιότητα, αυτή της Ντόρας Μπακογιάννη αν τελικά αποφασίσει να αποχωρήσει από τα Χανιά.

Ε.Σ