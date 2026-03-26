Την επόμενη εβδομάδα αναμένεται να ξεκινήσουν οι αιτήσεις στο gov για το fuel pass 2026. Μάλιστα, σύμφωνα με κυβερνητικούς αξιωματούχους η πληρωμή του fuel pass 2026 στους δικαιούχους θα γίνει πριν από το Πάσχα, δηλαδή μέσα στην μεγάλη εβδομάδα.

Παράλληλα, η κυβέρνηση ανακοίνωσε εισοδηματικά κριτήρια ωστόσο, θα πρέπει να γνωρίζουν οι πολίτες ότι τα κριτήρια αυτά δεν αρκούν για να κριθεί κάποιος ως δικαιούχος.

Η επιδότηση (συνολικού κόστους 130 εκατ. ευρώ) θα δοθεί με τη μορφή ηλεκτρονικής κάρτας στο κινητό, η οποία μπορεί να χρησιμοποιείται στα πρατήρια βενζίνης, τα μέσα μαζικής μεταφοράς και στα ταξί. Για τους πολίτες που δεν έχουν δυνατότητα χρήσης smartphone, το ποσό (μειωμένο όμως κατά 10 ευρώ) θα κατατεθεί σε τραπεζικό λογαριασμό της επιλογής τους.

Για να δοθεί η ενίσχυση, το φυσικό πρόσωπο θα δηλώσει σε σχετική πλατφόρμα στο gov.gr το όχημα για το οποίο λαμβάνει την ενίσχυση και επί του οποίου πρέπει να έχει κάποιο ποσοστό συνιδιοκτησίας, ή συμβόλαιο μακροχρόνιας μίσθωσης. Κάθε όχημα μπορεί να δηλωθεί από ένα μόνο φυσικό πρόσωπο και κάθε φυσικό πρόσωπο μπορεί να δηλώσει μόνο ένα όχημα. Απαραίτητη προϋπόθεση το όχημα να είναι σε κυκλοφορία, να είναι ασφαλισμένο και να μην οφείλονται τέλη κυκλοφορίας, όπως είχε γίνει και στα προηγούμενα Fuel Pass.

Σε περίπτωση που ένα ζευγάρι πληροί τα κριτήρια με την κοινή φορολογική του δήλωση, δικαιούνται και οι δύο την ενίσχυση σε περίπτωση κατοχής δύο ξεχωριστών οχημάτων. Κάθε μέλος θα πρέπει να κάνει χωριστή αίτηση και να περιλάβει το δικό του όχημα στην αίτησή του. Το μέλος που κάνει το αίτημα θα πρέπει να έχει την ιδιοκτησία ή τη συνιδιοκτησία του οχήματος.

Κριτήρια

Σύμφωνα με τα όσα ανακοινώθηκαν, ορίζονται ως όριο:

Οικογενειακό εισόδημα έως 25.000 ευρώ για τους άγαμους.

35.000 για τους έγγαμους, προσαυξανόμενο κατά 5.000 ευρώ για κάθε εξαρτώμενο τέκνο.

Για μονογονεϊκές οικογένειες, το εισοδηματικό όριο ανέρχεται σε 39.000 ευρώ, προσαυξανόμενο κατά 5.000 ευρώ για κάθε επιπλέον τέκνο πέραν του πρώτου.

Επιδότηση μέσω Ηλεκτρονικής κάρτας

Η επιδότηση θα δοθεί με τη μορφή ηλεκτρονικής κάρτας η οποία μπορεί να χρησιμοποιείται στα πρατήρια βενζίνης, στα μέσα μαζικής μεταφοράς και στα ταξί.

Για όσους δεν έχουν smartphone, το ποσό της επιδότησης θα κατατίθεται σε τραπεζικό λογαριασμό της επιλογής τους.

Το φυσικό πρόσωπο θα δηλώνει σε σχετική πλατφόρμα στο gov.gr το όχημα για το οποίο λαμβάνει την ενίσχυση και επί του οποίου πρέπει να έχει κάποιο ποσοστό συνιδιοκτησίας ή συμβόλαιο μακρoχρόνιας μίσθωσης.

Κάθε όχημα μπορεί να δηλωθεί από ένα μόνο φυσικό πρόσωπο και κάθε φυσικό πρόσωπο μπορεί να δηλώνει μόνο ένα όχημα. Απαραίτητη προϋπόθεση το όχημα να είναι σε κυκλοφορία, να είναι ασφαλισμένο και να μην οφείλονται τέλη κυκλοφορίας.

Ποσό επιδότησης

Όπως ανακοινώθηκε: