Μέσα στον Ιούλιο αναμένεται να μπουν οι καταστηματάρχες για τις εργασίες διαμόρφωσης των καταστημάτων τους. Στόχος του Δήμου είναι η λειτουργία της Δημοτικής αγοράς μέσα στον Σεπτέμβριο.

Μπήκε ο Ιούλιος και ξεκινά η αντίστροφη μέτρηση για την Δημοτική Αγορά των Χανίων. Μέσα στον μήνα μπαίνουν οι καταστηματάρχες ώστε να ξεκινήσουν τη διαμόρφωση των καταστημάτων τους και τις διαδικασίες αδειοδότησης, όπως ανέφερε στο Zarpa Radio 89.6 ο αντιδήμαρχος Οικονομικών Χανίων, Τάσος Αλόγλου, στόχος της δημοτικής αρχής είναι η ιστορική αγορά να ανοίξει τις πύλες της μέσα στον Σεπτέμβριο, στις πρώτες ημέρες του φθινοπώρου.

Σύμφωνα με όσα είπε, δύο παράλληλες διαδικασίες βρίσκονται πλέον στην τελική ευθεία: από τη μία η ολοκλήρωση του κατασκευαστικού έργου και από την άλλη οι διαδικασίες που αφορούν τους καταστηματάρχες και τη λειτουργία της αγοράς.

Όπως εξήγησε ο κ. Αλόγλου, έχει σχεδόν ολοκληρωθεί η διαδικασία διάθεσης των καταστημάτων μέσω διαγωνισμών, ενώ απομένουν μόνο δύο καταστήματα, για τα οποία η διαδικασία απέβη άγονη και θα επαναξιολογηθεί, ώστε η αγορά να ανοίξει χωρίς κενά.

Την ίδια ώρα βρίσκεται στην τελική φάση και η διαδικασία καθορισμού των μισθωμάτων για τους παλιούς καταστηματάρχες. Σύμφωνα με τον αντιδήμαρχο, μέσα στις επόμενες δέκα έως δεκαπέντε ημέρες αναμένεται να κατατεθεί η έκθεση του ορκωτού εκτιμητή, ώστε να ακολουθήσει η υπογραφή των μισθωτηρίων.

”Στόχος είναι τις πρώτες ημέρες του φθινοπώρου να μπορούμε πλέον να μιλάμε για την επίσημη επαναλειτουργία της Δημοτικής Αγοράς ανέφερε χαρακτηριστικά.

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Τέλος Ιουλίου ξεκινούν οι εργασίες στα καταστήματα

Όπως εξήγησε ο κ. Αλόγλου, η ενημέρωση που έχει ο Δήμος από την Τεχνική Υπηρεσία είναι ότι προς το τέλος Ιουλίου οι καταστηματάρχες θα μπορούν να παραλάβουν τους χώρους τους και να ξεκινήσουν τις εργασίες διαμόρφωσης, καθώς και τις απαραίτητες διαδικασίες αδειοδότησης.

Στόχος είναι το διάστημα του καλοκαιριού να αξιοποιηθεί για την προετοιμασία όλων των καταστημάτων, ώστε η αγορά να είναι έτοιμη να υποδεχθεί επισκέπτες στις αρχές του φθινοπώρου.

Στόχος η λειτουργία μέσα στον Σεπτέμβριο

Παρά τις δυσκολίες που υπάρχουν στην εξεύρεση συνεργείων και τεχνιτών κατά τη θερινή περίοδο, ο κ. Αλόγλου εμφανίστηκε αισιόδοξος ότι το χρονοδιάγραμμα δεν θα μεταβληθεί σημαντικά.

Όπως ανέφερε, η δημοτική αρχή βρίσκεται σε συνεχή επικοινωνία με τους καταστηματάρχες, προκειμένου να αντιμετωπιστούν έγκαιρα τυχόν προβλήματα και να μην υπάρξει ουσιαστική καθυστέρηση.

Μάλιστα, ξεκαθάρισε ότι στόχος δεν είναι η αγορά να ανοίξει στα τέλη Οκτωβρίου, αλλά μέσα στον Σεπτέμβριο, ώστε να προλάβει την αυξημένη τουριστική κίνηση του μήνα και να λειτουργήσει σε πραγματικές συνθήκες, δίνοντας παράλληλα στον Δήμο τη δυνατότητα να εντοπίσει έγκαιρα τυχόν ζητήματα που θα χρειαστούν βελτιώσεις.

Σχεδόν ολοκληρωμένο το έργο

Σε ό,τι αφορά την πρόοδο των εργασιών, ο αντιδήμαρχος σημείωσε ότι οι ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, τα δάπεδα, καθώς και οι περισσότερες ηλεκτρομηχανολογικές και υδραυλικές υποδομές έχουν σχεδόν ολοκληρωθεί.

Η βασική εκκρεμότητα αφορά την τοποθέτηση των φωτοβολταϊκών πάνελ νέας τεχνολογίας, τα οποία αποτελούν ειδική κατασκευή, αλλά και τις τελικές διαμορφώσεις στους περιβάλλοντες χώρους. «Αν δεν υπήρχε αυτή η εκκρεμότητα, θα μιλούσαμε για ακόμη ταχύτερη ολοκλήρωση του έργου», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Με βάση τα σημερινά δεδομένα, ο Δήμος εκτιμά ότι μέσα στον Ιούλιο η εικόνα της Δημοτικής Αγοράς θα είναι σχεδόν πλήρως ολοκληρωμένη, ενώ η ουσιαστική παράδοση του ιστορικού μνημείου θα συμπέσει με την έναρξη λειτουργίας των καταστημάτων, η οποία τοποθετείται χρονικά μέσα στον Σεπτέμβριο.

Πηγή: zarpanews.gr