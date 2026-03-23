Σε μια εποχή όπου οι αυτοκινητοβιομηχανίες στρέφονται σε μικρούς υπερτροφοδοτούμενους κινητήρες ή ηλεκτρικά σύνολα, ένας κλασικός V8 θυμίζει την εποχή όπου ο κυβισμός ήταν το απόλυτο μέτρο ισχύος.

Ο SAR 1005 όπως χαρακτηριστικά ονομάζεται, με χωρητικότητα παρακαλώ 16,4 λίτρα και ισχύ έως 2.180 ίππους, αποτελεί έναν από τους πιο ακραίους ατμοσφαιρικούς κινητήρες στην ιστορία του drag racing.

Ο αριθμός 1005 στην ονομασία του, αντιστοιχεί στις 1.005 κυβικές ίντσες του κινητήρα, δηλαδή περίπου 16,4 λίτρα σε μετρικό σύστημα. Για να γίνει ακριβώς αντιληπτό το μέγεθος, ένας σύγχρονος V8 σε αυτοκίνητο παραγωγής σπάνια ξεπερνά τα 6 ή 7 λίτρα.

Η ισχύς του SAR 1005 προέρχεται αποκλειστικά από τον ατμοσφαιρικό κινητήρα, χωρίς υπερσυμπιεστές ή νιτρομεθάνιο, ενώ η ροπή του ξεπερνά τα 2.000 Nm – επίπεδα που συναντώνται συνήθως σε πανίσχυρους υπερτροφοδοτούμενους κινητήρες.



Η κατασκευή του απαιτεί ειδικές μηχανολογικές λύσεις. Το μπλοκ είναι από billet αλουμίνιο για αντοχή και ακαμψία, ενώ η απόσταση μεταξύ στροφαλοφόρου και κυλινδροκεφαλής έχει αυξηθεί ώστε να χωρέσουν ο μεγάλος στροφαλοφόρος και οι μακριές μπιέλες. Οι κύλινδροι έχουν διάμετρο πάνω από 13 εκατοστά και διαδρομή περίπου 15 εκατοστά, κινούνται σε έναν στροφαλοφόρο σχεδιασμένο για ακραίες στροφές και φορτία.



Οι κυλινδροκεφαλές έχουν επεξεργαστεί με CNC και διαθέτουν ημισφαιρικούς θαλάμους καύσης για καλύτερη ροή αέρα. Οι βαλβίδες από τιτάνιο εξασφαλίζουν χαμηλό βάρος και αντοχή σε υψηλές θερμοκρασίες, ενώ η τροφοδοσία καυσίμου γίνεται με αγωνιστική βενζίνη υψηλού αριθμού οκτανίων μέσω πολλαπλών πεταλούδων ή ψεκασμού πολλαπλών μπεκ. Η λίπανση τύπου dry sump διατηρεί σταθερή πίεση λαδιού ακόμα και στις ακραίες επιταχύνσεις των dragster.



Κάθε μονάδα συναρμολογείται σχεδόν χειροποίητα και το κόστος μπορεί να ξεπεράσει τα 100.000 δολάρια, αντικατοπτρίζοντας τη σπανιότητα και την πολυπλοκότητα του κινητήρα.



Πέρα από τα τεχνικά του χαρακτηριστικά, ο SAR 1005 είναι σύμβολο της αμερικανικής αυτοκινητιστικής κουλτούρας. Υπενθυμίζει ότι, παρά την τάση προς αποδοτικότητα και ηλεκτροκίνηση, για πολλούς λάτρεις των μηχανών η ωμή δύναμη και ο τεράστιος κυβισμός παραμένουν αξεπέραστες αξίες.