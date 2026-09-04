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O Χάρτης Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας του υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας.

Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς, κατηγορίας 4, προβλέπεται για αύριο, Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου 2026, σε αρκετές περιοχές της χώρας, σύμφωνα με τον Χάρτη Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς που εκδίδει η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας του υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας.

Ειδικότερα, σε κατηγορία κινδύνου 4 βρίσκονται:

η Περιφέρεια Αττικής,

η Περιφερειακή Ενότητα Εύβοιας,

οι Περιφερειακές Ενότητες Χίου και Ικαρίας,

οι Περιφερειακές Ενότητες Κυκλάδων,

η Περιφέρεια Κρήτης.

Η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας έχει ενημερώσει τις αρμόδιες κρατικές υπηρεσίες, καθώς και τις Περιφέρειες και τους Δήμους των παραπάνω περιοχών, προκειμένου να βρίσκονται σε αυξημένη ετοιμότητα πολιτικής προστασίας και να αντιμετωπίσουν άμεσα τυχόν επεισόδια πυρκαγιών.

Παράλληλα, απευθύνει σύσταση στους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και να αποφεύγουν ενέργειες στην ύπαιθρο που θα μπορούσαν να προκαλέσουν πυρκαγιά από αμέλεια. Μεταξύ αυτών είναι το κάψιμο ξερών χόρτων, κλαδιών ή υπολειμμάτων καθαρισμού, η χρήση μηχανημάτων που προκαλούν σπινθήρες, όπως δισκοπρίονα και συσκευές συγκόλλησης, η χρήση υπαίθριων ψησταριών, το κάπνισμα μελισσών και η ρίψη αναμμένων τσιγάρων.

Υπενθυμίζεται επίσης ότι κατά τη διάρκεια της αντιπυρικής περιόδου απαγορεύεται η καύση αγρών.

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Σε περίπτωση που οι πολίτες αντιληφθούν πυρκαγιά, καλούνται να ειδοποιήσουν αμέσως την Πυροσβεστική Υπηρεσία στον αριθμό 199.

Περισσότερες πληροφορίες και οδηγίες αυτοπροστασίας από δασικές πυρκαγιές είναι διαθέσιμες στην ιστοσελίδα της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας.