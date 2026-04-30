Ο Αμερικανός τραγουδιστής D4vd δολοφόνησε μια ανήλικη, με την οποία διατηρούσε σεξουαλικές σχέσεις, και στη συνέχεια χρησιμοποίησε αλυσοπρίονο για να διαμελίσει το πτώμα της, σύμφωνα με δικαστικό έγγραφο που δόθηκε στη δημοσιότητα χθες, Τετάρτη, από το γραφείο του εισαγγελέα του Λος Άντζελες.

Ο 21χρονος Ντέιβιντ Άντονι Μπερκ, όπως είναι το πραγματικό του όνομα, συνελήφθη στα μέσα Απριλίου για τον αποτρόπαιο φόνο της 14χρονης Σελέστ Ρίβας Χερνάντες, μιας νεαρής από την Καλιφόρνια με την οποία διατηρούσε σχέση επί χρόνια.

Στις 8 Σεπτεμβρίου εντοπίστηκε στο πορτ- μπαγκάζ ενός Tesla, το οποίο είναι καταχωρισμένο στο όνομα του τραγουδιστή, σε κατάσταση αποσύνθεσης ο κορμός και το κεφάλι της έφηβης μέσα σε σάκο. Κάτω από αυτόν υπήρχε μια πλαστική σακούλα σκουπιδιών η οποία περιείχε τα χέρια και τα πόδια του θύματος, σημείωσε η αστυνομία και η εισαγγελία.

Δύο δάκτυλα από το αριστερό χέρι της νεαρής, στο ένα από τα οποία είχε γράψει με τατουάζ το όνομα του Μπερκ, είχαν κοπεί και δεν βρέθηκαν, σύμφωνα με την εισαγγελία.

Με βάση τα έγγραφα που κατέθεσαν στο δικαστήριο οι εισαγγελείς, ο Μπερκ ήταν ο τελευταίος άνθρωπος που οδήγησε το αυτοκίνητο, στις 29 Ιουλίου 2025, προτού το εγκαταλείψει κοντά στο σπίτι του και αναχωρήσει για περιοδεία.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Εβδομάδες αργότερα γερανός απομάκρυνε το όχημα και οι εργαζόμενοι στον χώρο στάθμευσης όπου μεταφέρθηκε ενημέρωσαν τις αρχές καθώς από αυτό αναδιδόταν έντονη μυρωδιά.

Η εισαγγελία εκτίμησε ότι το πτώμα παρέμεινε μέσα στο Tesla επί σχεδόν τέσσερις μήνες προτού εντοπιστεί.

«Ο κατηγορούμενος έλαβε αποτρόπαια μέτρα για να καταστρέψει και να απορρίψει το πτώμα του θύματος», αναφέρει το έγγραφο του εισαγγελέα που δόθηκε χθες στη δημοσιότητα.

«Αφού τοποθέτησε το πτώμα σε μια μπλε φουσκωτή πισίνα ώστε να μην χυθεί αίμα στο πάτωμα του γκαράζ του, ο κατηγορούμενος χρησιμοποίησε ένα αλυσοπρίονο και πιθανόν άλλα εργαλεία για να κόψει τα μέλη του», προσθέτει.

Παράλληλα η εισαγγελία επισημαίνει στα έγγραφα που κατέθεσε στο δικαστήριο ότι ο Μπερκ αγόρασε τη φουσκωτή πισίνα, δύο αλυσοπρίονα, ένα φτυάρι, έναν σάκο για πτώματα όπως και άλλα εργαλεία μέσω διαδικτύου χρησιμοποιώντας ψεύτικο όνομα. Τα εργαλεία αυτά παραδόθηκαν στο σπίτι του στο Χόλιγουντ Χιλς μετά τον φόνο.

Ο D4vd (προφέρεται Ντέιβιντ) κατηγορείται για ανθρωποκτονία, σεξουαλική επίθεση σε ανήλικη και βεβήλωση πτώματος. Ο ίδιος δήλωσε αθώος. Αν κριθεί ένοχος, κινδυνεύει να καταδικαστεί σε ισόβια ή ακόμη και στη θανατική ποινή.

Αυτός ο φρικτός φόνος έχει προκαλέσει σοκ στην κοινή γνώμη των ΗΠΑ, αλλά και ενδιαφέρον καθώς η καριέρα του D4vd απογειώνεται.

Ο τραγουδιστής της R&B έγινε γνωστός το 2022 αφού κάποια τραγούδια που ηχογράφησε με το κινητό του έγιναν viral στο TikTok. Χάρη στο τραγούδι με τίτλο «Romantic Homicide» (Ρομαντική ανθρωποκτονία) υπέγραψε συμβόλαιο με δισκογραφική εταιρεία.

Σύμφωνα με την εισαγγελία, ο D4vd σκότωσε τη Ρίβας Χερνάντες έπειτα από έναν τσακωμό που είχαν, αφού η έφηβη απείλησε ότι θα αποκαλύψει ότι έχουν σεξουαλικές σχέσεις, γεγονός που θα έβλαπτε την καριέρα του. Στις 23 Απριλίου 2025, μία ημέρα μετά τον τσακωμό τους, ο Μπερκ έστειλε ένα Uber για να την παραλάβει και να τη μεταφέρει στο σπίτι του, όπου «μαχαίρωσε το θύμα μέχρι θανάτου».

Η εισαγγελία αναφέρει ότι ο D4vd γνώρισε την έφηβη όταν εκείνη ήταν 11 ετών, ενώ άρχισαν να έχουν σεξουαλικές σχέσεις όταν έγινε 13. Χώρισαν στα τέλη Νοεμβρίου 2024. Σε μηνύματα που έχουν ανταλλάξει γίνονται αναφορές «σε μια εγκυμοσύνη, μια άμβλωση και στη χρήση του χαπιού της επόμενης ημέρας».

Σε ένα ξεχωριστό περιστατικό η αστυνομία είχε ανακρίνει τον D4vd τον Φεβρουάριο του 2024 όταν η οικογένεια της Ρίβας Χερνάντες είχε δηλώσει την εξαφάνισή της. Τότε είχε δηλώσει πως δεν γνώριζε ότι είναι ανήλικη και η έφηβη επέστρεψε σπίτι της λίγες ημέρες αργότερα.

Οι γονείς της στη συνέχεια κατέσχεσαν το κινητό της τηλέφωνο, όμως ο D4vd έδωσε σε έναν μαθητή 1.000 δολάρια για να της δώσει ένα άλλο τηλέφωνο προκειμένου να συνεχίσουν τη σχέση τους. Τους επόμενους μήνες ο D4vd ταξίδεψε με την έφηβη στο Λας Βέγκας, το Τέξας και το Λονδίνο.

Οι δικηγόροι του τραγουδιστή σχολίασαν στις 20 Απριλίου ότι «πιστεύουμε πως τα πραγματικά στοιχεία θα δείξουν ότι ο Ντέιβιντ Μπερκ δεν δολοφόνησε τη Σελέστ Ρίβας Χερνάντες, ούτε ευθύνεται για τον θάνατό της».

Ο D4vd παραμένει υπό κράτηση.

Με πληροφορίες από Reuters, AFP, ΑΠΕ