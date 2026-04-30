Η Χαριλάου Τρικούπη θέλει να αποκλείσει κάθε πιθανότητα συνεργασίας αν αυτός είναι αρχηγός στη ΝΔ, αλλά και ταυτόχρονα να τον «κοντύνει» - Ταυτόχρονα όμως τον ενδυναμώνει.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον εμφανίζει ότι τελευταία το ΠΑΣΟΚ στοχοποιεί τον Νίκο Δένδια όχι μόνο για να κάνει μήνυση για την παρακολούθησή του αλλά και για θέματα του υπουργείου του.

Οι λόγοι είναι μάλλον απλοί:

-Πρώτον για να επεκτείνει τις διαχωριστικές γραμμές με τη ΝΔ θέλοντας να αποκλείσει κάθε πιθανότητα κυβερνητικής συνεργασίας αν ο υπουργός Άμυνας αναδειχθεί το προσεχές διάστημα αρχηγός στο κόμμα του.

-Δεύτερον προκειμένου να τον «κοντύνει» πολιτικά καθώς σε κάθε περίπτωση τον θεωρεί μελλοντικά ως έναν από τους βασικούς πολιτικούς του αντιπάλους, παράλληλα με τον Αλέξη Τσίπρα.

Η αλήθεια είναι πως στην πραγματικότητα η πολιτική της στοχοποίησης ενισχύει πολιτικά αλλά και εσωκομματικά τον υπουργό Άμυνας, καθώς τον καθιστά υπαρκτό πόλο και τον «νομιμοποιεί» ως τέτοιον.

Ο ίδιος ο υπουργός Άμυνας, όπως είναι σε θέση να γνωρίζουν τα «Παιχνίδια Εξουσίας», θα καταθέσει την εναλλακτική πολιτική του πλατφόρμα για την ηγεσία του κυβερνώντος κόμματος στο Συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας 15-17 Μαΐου.

Μοιάζει δε με προβοκατόρικο το ερώτημα που ακούγεται στο παρασκήνιο γιατί ο Ν. Δένδιας δεν μιλάει στη συνεδρίαση της Κοινοβουλευτικής Ομάδας της ΝΔ που είναι προγραμματισμένη για τις 7 Μαΐου, μια ακριβώς εβδομάδα πριν ξεκινήσει το Συνέδριο του κόμματος.

Ο υπουργός Άμυνας δεν μιλάει στη συνεδρίαση της ΚΟ γιατί είναι υπουργός και η συνεδρίαση είναι προγραμματισμένη (αν τελικά γίνει και δεν αναβληθεί με πρόσχημα ότι ακολουθεί το Συνέδριο όπου οι βουλευτές μπορούν να τοποθετηθούν σε αυτό!) προκειμένου να μιλήσουν οι βουλευτές.

Σε κάθε δε περίπτωση ο Ν. Δένδιας -και σωστά- δεν πρόκειται να δώσει την παραμικρή αφορμή προκειμένου να κατηγορηθεί για υπονόμευση και του χρεωθεί η επερχόμενη ήττα.

ΥΓ: Αυτό δεν σημαίνει αν τα πράγματα δυσκολέψουν ακόμα περισσότερο για την κυβέρνηση πως δεν θα βρεθεί κάποια στιγμή ενόψει του διλήμματος να παραιτηθεί ή όχι από τα υπουργικά του καθήκοντα, με ελάχιστες πιθανότητες όμως η απάντησή του να είναι θετική.