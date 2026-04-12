Η προβολή της συγκεκριμένης ταινίας είναι μια «μιντιακή» παράδοση της γιορτής του Πάσχα.

Το τελευταίο διπλό επεισόδιο της σειράς «Ο Ιησούς από τη Ναζαρέτ» προβλήθηκε, όπως κάθε χρόνο, το βράδυ του Μεγάλου Σαββάτου (11/4).

Η κορύφωση του Θείου Δράματος στη δημοφιλή θρησκευτική παραγωγή καθήλωσε το τηλεοπτικό κοινό, προκαλώντας έντονη συγκίνηση, ενώ κατέγραψε υψηλές επιδόσεις τηλεθέασης.

Πιο συγκεκριμένα, το αριστούργημα του Φράνκο Τζεφιρέλι προβλήθηκε στον ANT1 και σημείωσε μερίδιο 24,2% στο δυναμικό κοινό. Μάλιστα, σε επίπεδο λεπτού, η τηλεθέαση ξεπέρασε το 30%, ενώ για δύο από τις τρεις ώρες προβολής κινήθηκε σταθερά πάνω από το 25%.

Σε ό,τι αφορά το γενικό σύνολο, ο «Ιησούς από τη Ναζαρέτ» κατέγραψε 18,7%, φτάνοντας σε ποσοστά άνω του 20% κατά την τελευταία ώρα προβολής.