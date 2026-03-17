Μέσα στην αίθουσα των Όσκαρ του 2026 υπήρξαν αρκετές καλές στιγμές που δεν είδατε κατά τη διάρκεια της τηλεοπτικής μετάδοσης.

Η 98η τελετή απονομής των βραβείων Όσκαρ, η πιο λαμπερή νύχτα της κινηματογραφιικής βιομηχανίας, μεταδόθηκε σε ολόκληρο τον πλανήτη, μέσω του ABC και της πλατφόρμας Hulu, ωστόσο υπάρχουν ορισμένα πράγματα που δεν έπιασαν οι τηλεοπτικές κάμερες και έμειναν μέσα στο Dolby Theatre. Ή μήπως όχι;

Μέσα στην αίθουσα του Dolby Theatre στο Λος Άντζελες, υπήρξαν αρκετά συναρπαστικά στιγμιότυπα που δεν προβλήθηκαν ή σχεδόν πέρασαν απαρατήρητα, αλλά οι δημοσιογράφοι και οι παρευρισκόμενοι είχαν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν από κοντά.

Όσκαρ - Τα παραλειπόμενα

Μία από αυτές ήταν οι θεατρικές πόζες και χειρονομίες του Ρόμπερτ Ντάουνι Τζούνιορ όταν έσβησαν τα φώτα και παίχτηκε το βίντεο με τις υποψηφιότητες που παρουσίαζε.

Downey and Evans as the noms are read #OscarNight pic.twitter.com/OID0jhBjzW March 16, 2026

Ο ενθουσιασμός, η χαρά και η συγκίνηση του Μάικλ Μπ. Τζόρνταν για το Όσκαρ Α' Ανδρικού Ρόλου για το Sinners, ήταν απερίγραπτη. Μετά το τέλος της βραδιάς, ο βραβευμένος ηθοποιός χάθηκε στις σφιχτές αγκαλιές των συναδέλφων του: Λεονάρντο Ντι Κάπριο, Μπενίσιο Ντελ Τόρο, Πολ Μέσκαλ, Γκρέισι Έιμπραμς και Τζέικομπ Έλορντι.

Michael B. Jordan shares an emotional moment with Leonardo DiCaprio and Benicio del Toro after his Best Actor Oscar win at the 98th Academy Awards.pic.twitter.com/w9n7vxMWVs — The Art Of Dialogue (@ArtOfDialogue_) March 16, 2026

Σε κάθε διαφημιστικό διάλειμμα, οι παρευρισκόμενοι μπορούσαν να σηκωθούν από τη θέση τους, να πάρουν ένα ποτό ή να χρησιμοποιήσουν την τουαλέτα. Ωστόσο, έπρεπε γρήγορα να επιστρέψουν στην αίθουσα πριν οι πόρτες κλειδώσουν από την ασφάλεια μέχρι το επόμενο διάλειμμα. Μετά την απονομή για το Όσκαρ Α' Ανδρικού Ρόλου, ο Στέλλαν Σκάρσγκαρντ επέλεξε να καθίσει στο λόμπι μαζί με τον συνυποψήφιο του Τζέικομπ Ελόρντι ο οποίος συνοδευόταν από τη μητέρα του. Η Έμα Στόουν κάθισε στο μπαρ, συζητώντας με τον παραγωγό του Bugonia, Άρι Άστερ και με την συμπρωταγωνίστρια της Αλίσια Σίλβερστόουν, ενώ ο σταρ του Άμνετ, Πολ Μεσκάλ, συζητούσε με τον βραβευμένο με Grammy, Shaboozey. Επίσης, η Μάικι Μάντισον και η Ντέμι Μουρ απέδειξαν ότι η περσινή μάχη για την Καλύτερη Ηθοποιό δεν ήταν καθόλου εχθρική, ποζάροντας για φωτογραφίες ένα χρόνο μετά τη μεγάλη νίκη της Μάντισον για την ταινία Anora, ενώ η Γκουίνεθ Πάλτροου είχε μια ζεστή κουβέντα με τον Λεονάρντο Ντι Κάπριο και με τον πάλαι ποτέ συμπρωταγωνιστή της στο Great Expectations και πρώην σύντροφό της, Ίθαν Χοκ.



* Λεονάρντο Ντι Κάπριο και Γκουίνεθ Πάλτροου/Chris Pizzello/Invision/AP

Η Τεγιάνα Τέιλορ είχε μια στιγμή έντασης κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης. Η πρωταγωνίστρια της ταινίας Μια Μάχη Μετά την Άλλη, και υποψήφια για Όσκαρ Β' Γυναικείου Ρόλου, είχε έναν καβγά με έναν άνδρα της ασφάλειας, που ισχυρίζεται ότι την έσπρωξε.

Σε βίντεο που έγινε viral, η ηθοποιός, φαίνεται μέσα στο πλήθος να τσακώνεται με έναν άνδρα και να του λέει «είσαι άνδρας και απλώνεις τα χέρια σου σε γυναίκα», ενώ επαναλαμβάνει ότι είναι «πολύ αγενής». Η Τέιλορ στη συνέχεια εξηγεί σε κάποιον δίπλα της ότι «με έσπρωξε κυριολεκτικά» και ότι «σχεδόν έσπρωξε» μια άλλη γυναίκα.

Teyana Taylor just blew up and got in a massive fight at the Oscars after “a man touched her” ? pic.twitter.com/DTyhdnc4rf — Matt Wallace (@MattWallace888) March 16, 2026

Η Ακαδημία υποστήριξε την Τέιλορ, δηλώνοντας ότι είχε ενημερώσει την εταιρεία σεκιούριτι ότι αυτό ήταν «απαράδεκτο».

Ένα ζεστό καλωσόρισμα, από τον οικοδεσπότη της βραδιάς Κόναν Ο'Μπράιεν. Η απονομή των βραβείων διαρκεί περίπου τέσσερις ώρες, και αυτό δεν περιλαμβάνει ούτε τον χρόνο για μακιγιάζ ούτε την βόλτα στο κόκκινο χαλί. Έτσι, ο οικοδεσπότης Κόναν Ο'Μπράιεν αποφάσισε να καλωσορίσει τους καλεσμένους με ένα κουτί γεμάτο σνακ και ένα γράμμα που υποσχόταν παιχνιδιάρικα μια διασκεδαστική βραδιά.

«Αγαπητέ υποψήφιε/συνοδέ/καταλήπτη της θέσης, καλώς ήρθατε στα Όσκαρ! Ελπίζω να απολαύσετε αυτό το 'Μέτρια Χαρούμενο Γεύμα' του Conan O’Brien. Αυτά τα σνακ μπορεί να μην φαίνονται πολλά, αλλά σε οποιοδήποτε σινεμά θα σας κόστιζαν 85 δολάρια. Καλή τύχη απόψε, να περάσετε καλά, και να θυμάστε ότι το δυνατό, ενθουσιώδες γέλιο είναι καλό για την υγεία σας και το "εγώ" μου».

Τοποθετημένα κάτω από κάθε κάθισμα, τα κουτιά περιλάμβαναν μια σακούλα ποπ κορν, ένα μπουκάλι νερό και ένα κουτί καραμέλες (είτε Mike and Ike’s είτε Junior Mints). Ο αρχισυντάκτης του Entertainment Weekly, Patrick Gomez, σημειώνει ότι η επιλογή ήταν «πολύ κατάλληλη για το Χόλιγουντ· υγιεινή αλλά χορταστική».