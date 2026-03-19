Αλλη μία σειρά προστίθεται στην αυξανόμενη λίστα τίτλων του Netflix που ξεκίνησαν δυναμικά αλλά δεν κατάφεραν να προχωρήσουν πέρα από την πρώτη σεζόν.

Τους τελευταίους μήνες, το Netflix έχει περιορίσει σημαντικά το πρόγραμμά του - ακυρώνοντας πρότζεκτ σε κάθε στάδιο, από αρχικές ιδέες μέχρι σειρές που είχαν ήδη αρχίσει να έχουν απήχηση. Αυτό αποτελεί σαφή ένδειξη του πόσο ανταγωνιστικός έχει γίνει ο χώρος του streaming, με τις πλατφόρμες να αναδιαμορφώνουν συνεχώς το περιεχόμενό τους για να παραμείνουν μπροστά από τους ανταγωνιστές.

Την ίδια στιγμή, το Netflix εξακολουθεί να παράγει εκατοντάδες τίτλους κάθε χρόνο, κάτι που σημαίνει ότι δεν έχουν όλοι μια δίκαιη ευκαιρία. Κάποιες σειρές αποτυγχάνουν, ενώ άλλες απλώς χάνονται μέσα στο συνεχές κύμα νέων κυκλοφοριών. Αν κάτι δεν τραβήξει γρήγορα την προσοχή, συνήθως δεν διαρκεί για πολύ.

Μία από τις πιο «σιωπηλές» ακυρώσεις είναι το "Class", που βασίζεται στην επιτυχημένη ισπανική σειρά Elite. Η σειρά ακολουθούσε τρεις μαθητές της εργατικής τάξης που εγγράφονται σε ελίτ ιδιωτικό σχολείο και η άφιξή τους αναστατώνει τη ζωή των πλούσιων μαθητών.

Η σειρά έκανε πρεμιέρα το 2023 και, παρότι δεν σημείωσε παγκόσμια επιτυχία, δεν ήταν και πλήρης αποτυχία. Πήγε καλά στην εγχώρια αγορά της, παραμένοντας για επτά εβδομάδες στο Top 10 του Netflix στην Ινδία και για πέντε εβδομάδες στο Μπανγκλαντές και στο Πακιστάν. Αρχικά φαινόταν πως η σειρά θα συνεχιζόταν. Το Netflix φέρεται να προχώρησε σε δεύτερη σεζόν λίγο μετά την πρεμιέρα, δείχνοντας εμπιστοσύνη στο πρότζεκτ. Ωστόσο, κάπου στην πορεία, τα σχέδια εγκαταλείφθηκαν σιωπηρά.

Ο ηθοποιός Gurfateh Pirzada αποκάλυψε αργότερα ότι το πρότζεκτ ακυρώθηκε και πως έμαθε για την απόφαση προς τα τέλη του 2024.

Πηγή: screengeek.net