Στην ενιδάμεση φάση του Europa League βρίσκεται ο Παναθηναϊκός.

Ο Παναθηναϊκός υποδέχθηκε την Ρόμα στο ΟΑΚΑ για την τελευταία αγωνιστική της League Phase του Europa Leauge, με τις δύο ομάδες να έχουν «κλειδώσει» από πριν την παρουσία τους στην ενδιάμεση φάση της διοργάνωσης.

Το «τριφύλλι» των πολλών απουσιών έβαλε δύσκολα στη Ρόμα στο 58΄, όταν ο Ταμπόρδα σκόραρε εκμεταλλευόμενος τα λάθη της ιταλικής άμυνας, δικαιώνοντας την επιλογή του Ράφα Μπενίτεθ να τον συμπεριλάβει στη βασική 11αδα.

Η Ρόμα βρήκε απάντηση στο 80' με κεφαλιά του Ζιαλκόφσκι. Οι «Ρωμαίοι» έπαιζαν με παίκτη λιγότερο από το 15' εξαιτίας αποβολής του Μαντσίνι.

Στον αγώνα βρέθηκαν πολλοί οπαδοί της Ρόμα δημιουργώντας μια όμορφη ατμόσφαιρα με εκείνους του Παναθηναϊκού, καθώς οι οπαδοί των δύο ομάδων διατηρούν σχέσεις αδελφοποίησης.

Ο Παναθηναϊκός με την ισοπαλία βρέθηκε στην 20η θέση της League Phase και αναμένεται να μάθει στον αντίπαλό του στα play-offs.

Οι ενδεκάδες των ομάδων

Παναθηναϊκός (Ράφα Μπενίτεθ): Λαφόντ, Ίγκνασον, Πάλμερ-Μπράουν, Τουμπά (73' Σκαρλατίδης), Κάτρης, Σιώπης (59΄ Σάντσεζ), Μπακασέτας, Κυριακόπουλος, Ταμπόρδα (90΄ Τερζής), Ζαρουρί, Πάντοβιτς

Ρόμα (Ζαν Πιερ Γκασπερίνι): Γκολίνι, Γκιλάρντι, Μαντσίνι, Ζιαλκόφσκι, Τσελίκ (64' Ρενς), Πισίλι, Κριστάντε (64' Γουέσλι), Ελ-Αϊναουί, Τσιμίκας (88' Ανχελίνο), Πελεγκρίνι (67' Ντέλα Ρόκα), Σουλέ (46' Εντικά)