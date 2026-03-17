Ο Άγγελος έδωσε ζωή μέσα από τον θάνατό του, αφού η καρδιά και οι νεφροί του μεταμοσχεύτηκαν σε ένα παιδί και έναν ενήλικα 37 ετών αντίστοιχα.

Κάτω από αυστηρά μέτρα ασφαλείας ξεκινά σήμερα στο Μεικτό Ορκωτό Δικαστήριο Ηρακλείου η δίκη για τον θάνατο του τρίχρονου Άγγελου, που έχασε τη ζωή του στις 26 Ιανουαρίου 2025 σε μια υπόθεση που συγκλόνισε το πανελλήνιο.

Στο εδώλιο του κατηγορουμένου κάθονται η 26χρονη μητέρα του παιδιού και ο 44χρονος σύντροφός της, οι οποίοι κατηγορούνται για τη μέχρι θανάτου κακοποίηση του ανήλικου.

Σύμφωνα με το κατηγορητήριο, το μικρό αγόρι υπέστη συστηματικά βασανιστήρια από τους δύο ανθρώπους που είχαν την ευθύνη της φροντίδας του.

Τα στοιχεία της δικογραφίας περιγράφουν τη σκληρή κακοποίηση που φέρεται να βίωνε το παιδί. O τρίχρονος είχε υποστεί βαριές κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις και μεταφέρθηκε σε κρίσιμη κατάσταση στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ηρακλείου, όπου οι γιατροί διαπίστωσαν ότι ήταν εγκεφαλικά νεκρός.

Παρά τις προσπάθειες του ιατρικού προσωπικού, δεν ανέκτησε ποτέ τις αισθήσεις του και κατέληξε δύο εβδομάδες αργότερα.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Το ιατροδικαστικό πόρισμα κατέγραψε σοβαρά τραύματα στο σώμα του παιδιού. Η μη αναστρέψιμη εγκεφαλική βλάβη αποδίδεται, σύμφωνα με τα ευρήματα, σε ισχυρό χτύπημα και έντονο ταρακούνημα – φαινόμενο γνωστό ως Σύνδρομο Ανατάραξης Μωρού. Παράλληλα, στο σώμα του εντοπίστηκαν εκτεταμένοι μώλωπες, κάποιοι παλαιότεροι, αλλά και εγκαύματα από τσιγάρο σε διάφορα σημεία.

Κατά τις καταθέσεις τους ενώπιον του ανακριτή, οι δύο κατηγορούμενοι επιχείρησαν να αποποιηθούν την ευθύνη, μεταφέροντας ο ένας τις κατηγορίες στον άλλον. Η 26χρονη μητέρα ισχυρίστηκε ότι ο σύντροφός της χτυπούσε το παιδί με το ξύλο της κούνιας, ενώ ο 44χρονος αρνήθηκε ότι είχε ασκήσει βία, υποστηρίζοντας ότι σκόπευε να καταγγείλει την κακοποίηση, αλλά φοβόταν να το κάνει.

Πηγή: patris.gr