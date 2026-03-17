Για πρώτη φορά μια φυσική βιολογική διαδικασία μετατρέπει πλαστικά απόβλητα απευθείας σε θεραπευτικό σκεύασμα για νευρολογική νόσο.

Μια εντυπωσιακή επιστημονική εξέλιξη έρχεται να ανατρέψει όσα γνωρίζαμε μέχρι σήμερα για τα πλαστικά απορρίμματα, μετατρέποντας ένα από τα μεγαλύτερα περιβαλλοντικά προβλήματα σε πολύτιμο πόρο για την ανθρώπινη υγεία.

Ερευνητές από το πανεπιστήμιο του Εδιμβούργου κατάφεραν να αναπτύξουν μια πρωτοποριακή μέθοδο, μέσω της οποίας κοινά πλαστικά μπουκάλια μετατρέπονται σε L-DOPA, που είναι μια δραστική ουσία πρώτης γραμμής για την αντιμετώπιση των συμπτωμάτων της νόσου Πάρκινσον.

Η καινοτομία βασίζεται στη δύναμη της βιολογίας και συγκεκριμένα στη χρήση γενετικά τροποποιημένων βακτηρίων. Οι επιστήμονες αξιοποίησαν το βακτήριο Escherichia coli, το οποίο «εκπαίδευσαν» ώστε να μετατρέπει ένα ευρέως χρησιμοποιούμενο πλαστικό υλικό, το τερεφθαλικό πολυαιθυλένιο γνωστό ως PET, σε μια ουσία με υψηλή φαρμακευτική αξία. Το PET αποτελεί βασικό υλικό σε συσκευασίες τροφίμων και ποτών και παράγεται σε τεράστιες ποσότητες που ξεπερνούν τα 50 εκατομμύρια τόνους ετησίως σε παγκόσμιο επίπεδο.

Η διαδικασία που ανέπτυξαν οι ερευνητές ξεκινά με τη διάσπαση των πλαστικών αποβλήτων σε απλούστερα χημικά δομικά στοιχεία, όπως το τερεφθαλικό οξύ. Στη συνέχεια, τα τροποποιημένα βακτήρια αναλαμβάνουν να μετατρέψουν αυτές τις ενώσεις μέσω μιας σειράς βιολογικών αντιδράσεων σε L-DOPA.

Πρόκειται για την πρώτη φορά που μια φυσική βιολογική διαδικασία έχει σχεδιαστεί με τέτοιο τρόπο ώστε να μετατρέπει πλαστικά απόβλητα απευθείας σε θεραπευτικό σκεύασμα για νευρολογική νόσο.

Η σημασία της ανακάλυψης είναι διπλή, αφενός προσφέρει μια εναλλακτική, πιο βιώσιμη μέθοδο παραγωγής φαρμάκων, αφετέρου ανοίγει νέους δρόμους στην ανακύκλωση πλαστικών, ένα πεδίο που μέχρι σήμερα παραμένει ενεργειακά απαιτητικό και όχι πλήρως αποδοτικό.

Οι παραδοσιακές μέθοδοι παραγωγής φαρμακευτικών ουσιών βασίζονται σε πρώτες ύλες όπως το πετρέλαιο και το φυσικό αέριο, πόρους πεπερασμένους και περιβαλλοντικά επιβαρυντικούς. Αντίθετα, η νέα τεχνική αξιοποιεί τον άνθρακα που περιέχεται ήδη στα πλαστικά απορρίμματα, μετατρέποντάς τον σε προϊόν υψηλής αξίας αντί να καταλήγει σε χωματερές, σε αποτέφρωση ή στο φυσικό περιβάλλον.

Η εξέλιξη αυτή ενδέχεται να αποτελέσει τη βάση για μια νέα βιομηχανία «βιο-ανακύκλωσης», όπου τα απόβλητα δεν θα θεωρούνται πλέον άχρηστα, αλλά πρώτες ύλες για την παραγωγή φαρμάκων, αρωμάτων, καλλυντικών και βιομηχανικών χημικών.

Ήδη οι επιστήμονες έχουν καταφέρει να παραγάγουν και να απομονώσουν L-DOPA σε εργαστηριακή κλίμακα, ενώ το επόμενο βήμα είναι η βελτιστοποίηση της διαδικασίας ώστε να μπορεί να εφαρμοστεί σε βιομηχανικό επίπεδο, με έμφαση στην αποδοτικότητα, την κλιμάκωση και τη συνολική περιβαλλοντική και οικονομική της βιωσιμότητα.

Όπως επισημαίνουν οι ερευνητές, η τεχνολογία αυτή βρίσκεται ακόμη στα πρώτα της βήματα, ωστόσο οι προοπτικές της είναι εξαιρετικά ενθαρρυντικές. Η δυνατότητα παραγωγής φαρμάκων από απορρίμματα αλλάζει ριζικά τον τρόπο με τον οποίο αντιλαμβανόμαστε τόσο την ανακύκλωση όσο και τη φαρμακευτική βιομηχανία.

Το πλαστικό, που μέχρι σήμερα θεωρείται πρώτος παράγοντας ρύπανσης, μπορεί στο μέλλον να μετατραπεί σε σύμμαχο της ιατρικής, αποδεικνύοντας ότι η καινοτομία μπορεί να γεφυρώσει την προστασία του περιβάλλοντος με τη βελτίωση της ανθρώπινης ζωής.

Η μελέτη δημοσιεύθηκε στο επιστημονικό περιοδικό Nature Sustainability και χρηματοδοτήθηκε από οργανισμούς όπως το UK Research and Innovation και το Industrial Biotechnology Innovation Centre, με τη συμμετοχή και βιομηχανικών εταίρων. Πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο του φιλόδοξου προγράμματος Carbon-Loop Sustainable Biomanufacturing Hub, που στοχεύει στη μετατροπή βιομηχανικών αποβλήτων σε βιώσιμα υλικά και χημικές ουσίες υψηλής αξίας.