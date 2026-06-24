Αναλυτικά οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις σε Λουτράκι, Κιάτο και Αγίους Θεοδώρους.

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα πραγματοποιηθούν από αύριο Πέμπτη (25/06) στο νομό Κορινθίας λόγω του «ΕΚΟ ΡΑΛΛΥ ΑΚΡΟΠΟΛΙΣ 2026», με την αστυνομία να προχωράει σε μία σειρά μέτρων για την ομαλή διεξαγωγή της διοργάνωσης.

Σύμφωνα με την Γεντική Περιφερειακή Αστυνομική Διεύθυνση Πελοποννήσου, απαγορεύεται η κυκλοφορία οχημάτων και πεζών, ανά περιοχή των Δήμων Λουτρακίου - Περαχώρας - Αγίων Θεοδώρων και Σικυωνίων, ως ακολούθως:

Πέμπτη (25.6.2026)

Περιοχή Λουτρακίου

Απαγόρευση της στάθμευσης των οχημάτων, επί της οδού Κερκύρας από την οδό Γερανείων (Ν. Πολιτείας) ως και 1 χλμ πριν την αφετερία του «SHAKE DOWN», καθώς και την απαγόρευση της κυκλοφορίας και

στάθμευσης των οχημάτων, μέχρι την έναρξης του «SHAKE DOWN» (από ώρες 06.00΄ έως 14.30 )

Διακοπή της κυκλοφορίας και στάθμευσης των οχημάτων, επί της οδού Αγίας Ειρήνης από την συμβολή της με την οδό Αγίων Αυθαιρέτων, μέχρι και την λήξη του «SHAKE DOWN». (από ώρες 06.00΄ έως 14.30)

Απαγόρευση της κυκλοφορίας και στάθμευσης οχημάτων επί της οδού Αγίων Αυθαιρέτων, από την συμβολή της με την οδό Αγίας Ειρήνης, μέχρι την συμβολή της με την οδό Γερανείων (Ν. Πολιτείας.) (από ώρες 06.00΄ έως 14.30 )

Σάββατο (27.6.2026)

Περιοχή Κιάτου



Από ώρα 09.00 έως 15.55

Απαγόρευση της κυκλοφορίας των οχημάτων, από την διασταύρωση της Ε.Ο. Κιάτου- Γκούρας, με ανώνυμη δημοτική οδό προς το Δ.Δ. Κεφαλάρι και με την διασταύρωση της, με τον χωματόδρομο της έναρξης της ειδικής διαδρομής.

Απαγόρευση της κυκλοφορίας των οχημάτων, στο τμήμα της ασφάλτινης οδού από τέλος ειδικής διαδρομής έως και την είσοδο του Δ.Δ. Βελίνας, που δεν αποτελεί τμήμα της ειδικής διαδρομής.

Απαγόρευση της κυκλοφορίας των οχημάτων, στην διασταύρωση της Ε.Ο. Βελίνας με την Ε.Ο. Κλημεντίου.

Ημέρα Κυριακή (28.6.2026)

Περιοχή Αγίων Θεοδώρων

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

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Απαγόρευση της στάθμευσης των οχημάτων, από την συμβολή των οδών Π.Ε.Ο.Α.Κ. και Πραθίου έως την συμβολή των οδών παράλληλου Ν.Ε.Ο.Α.Κ. και Αγίας Μαρίνας, από ώρες 05:30-17:10.

Προσωρινή διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων από την διασταύρωση της παράλληλου Ν.Ε.Ο.Α.Κ. και Αγίας Μαρίνας έως το 8ο χλμ της Ε.Ο. Αγίας Μαρίνας (θέση Αραμπατζή), από ώρες 05:30 έως 15:10 (Εναλλακτική πρόσβαση στην ειδική διαδρομή των Αγίων Θεοδώρων, είσοδος προς οικισμό Καλύβιζες- Λεωφόρος Καλυβιζών, οδός Αγίου Λουκά - Εκκλησία Αγίου Δημητρίου-Μνημείο Πεσόντων 50).

Περιοχή Λουτρακίου

Απαγόρευση της κυκλοφορίας και στάθμευσης των οχημάτων, επί της οδού Κερκύρας από τον τερματισμός της ειδικής διαδρομής «Αγίων Θεοδώρων» και για ένα χιλιόμετρο και εν συνεχεία απαγόρευση της στάθμευσης των οχημάτων, μέχρι την οδό Γερανείων (Ν. Πολιτεία).

Απαγόρευση της κυκλοφορίας και στάθμευσης των οχημάτων επί ανωνύμου οδού από το ύψος της εκκλησίας των Πισίων έως το ύψος ανώνυμης οδού που καταλήγει στην έναρξη της ειδικής διαδρομής (ταβέρνα Πλάτανος).

Απαγόρευση της κυκλοφορίας και της στάθμευσης των οχημάτων από την λήξη της ειδικής διαδρομής «Λουτράκι», ως ανωνύμου οδού (ταχυδρομικά κουτιά), λόγω οδού διαφυγής.

Απαγόρευση της κυκλοφορίας και της στάθμευσης των οχημάτων από την λήξη της ειδικής διαδρομής «Λουτράκι» έως την διασταύρωση με την οδό Κ. Καβάφη (πινακίδα προς Άγιο Ραφαήλ)

Απαγόρευση της κυκλοφορίας και της στάθμευσης των οχημάτων επί της οδού Ιωνίας από την συμβολή με την οδό Καραντάνη (Δημοσίων Υπαλλήλων), ως το δημοτικό χώρο στάθμευσης (Service Park) πλησίον του 2ου Δημοτικού Σχολείου Λουτρακίου.

Απαγόρευση της κυκλοφορίας και της στάθμευσης των οχημάτων στο δημοτικό χώρο στάθμευσης (Service Park) πλησίον 2ου Δημοτικού Σχολείου Λουτρακίου.

Από τις εν λόγω κυκλοφοριακές ρυθμίσεις εξαιρούνται τα συμμετέχοντα (αγωνιστικά οχήματα) στον αγώνα καθώς και τα οχήματα που είναι εφοδιασμένα με ειδικές κάρτες (διαπιστεύσεις). ,Από πλευράς διοργανωτών θα ληφθούν όλα τα απαιτούμενα μέτρα που προβλέπονται από τις διατάξεις του Κ.Ο.Κ., για την πρόληψη-αποτροπή πρόκλησης τροχαίων ατυχημάτων και την ασφαλή διεξαγωγή του εν θέματι αγώνα.

Παρακαλούνται οι οδηγοί, για την καλύτερη εξυπηρέτησή τους και την αποφυγή κυκλοφοριακών προβλημάτων, να αποφύγουν τη διέλευση και στάθμευση των οχημάτων τους στο οδικό δίκτυο των ανωτέρω περιοχών, κατά το αναφερόμενο χρονικό διάστημα και να ακολουθούν τα σήματα και τις υποδείξεις των ρυθμιστών τροχονόμων.