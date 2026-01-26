Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παρακολουθήσουν την εκδήλωση δια ζώσης ή διαδικτυακά.

Ανοικτή πρόσκληση προς κάθε ενδιαφερόμενο αποστέλει ο Όμιλος Πολιτικής Σκέψης και Δράσης «Ακτίδα» σχετικά με την εκδήλωση-συζήτηση με θέμα «Άδηλο το μέλλον της Ε.Ε». Η εκδήλωση θα λάβει χώρα την Τετάρτη 28 Ιανουαρίου και ώρα 19:00 στην αίθουσα του Παλαιού Δημαρχείου Φιλοθέης, πάνω από το καφέ-εστιατόριο «Παλιά Αγορά».

Δείτε την πρόσκληση αναλυτικά:

Αγαπητοί μέλη και φίλοι της ΑΚΤΙΔΑΣ

Σας ενημερώνουμε, ότι ο όμιλος ΑΚΤΙΔΑ διοργανώνει, την Τετάρτη 28 Ιανουαρίου 2026 ώρα 19.00, εκδήλωση-διαλογική συζήτηση, με θέμα : «Άδηλο το μέλλον της Ε.Ε.»

Η εκδήλωση θα γίνει στην αίθουσα του Παλαιού Δημαρχείου Φιλοθέης, πάνω από το καφε-εστιατόριο «Παλιά Αγορά», στην συμβολή των οδών Κεχαγιά & Ρενιέρη.

Εισηγητής θα είναι ο καθηγητής Οικονομικών Κώστας Μελάς, αντιπρόεδρος του Δ.Σ. της ΑΚΤΙΔΑΣ.

Θα ακολουθήσει διαλογική συζήτηση, με δυνατότητα συμμετοχής όποιων επιθυμούν, από τους φυσικά και διαδικτυακά παρευρισκόμενους πατώντας το παρακάτω link, μπορούν όποιοι το επιθυμούν να συμμετάσχουν

διαδικτυακά, μέσω της πλατφόρμας Zoom:

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

https://us06web.zoom.us/j/85049301564?pwd=bv3tfbed50s8tcqi0IJTXVheNYa

Η εκδήλωση θα μεταδίδεται απ ευθείας, από το κανάλι του ομίλου στο You Tube και από την σελίδα της ΑΚΤΙΔΑΣ στο facebook. Λίγες ημέρες μετά, ολόκληρο το video της εκδήλωσης θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της ΑΚΤΙΔΑΣ, που είναι προσβάσιμη με το https://aktida.net/

Με εκτίμηση,

Για το Δ. Σ. της ΑΚΤΙΔΑΣ

Ο πρόεδρος

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΡΟΛΟΓΗΣ

Καθηγητής Νευροχειρουργικής