Η συνεργασία αυτή στοχεύει στη δημιουργία προστιθέμενης αξίας για τον ελληνικό αθλητισμό και τους φιλάθλους, προωθώντας τις κοινές αξίες του αθλητισμού, της ευεξίας και της υγείας.

Η Ηπειρωτική Βιομηχανία Εμφιαλώσεων, προχωρά στη σύναψη στρατηγικής συνεργασίας με τη Stoiximan Greek Basketball League (GBL) και αναλαμβάνει τον ρόλο του Επίσημου Χορηγού. Η εταιρεία, με το Νο 1 φυσικό μεταλλικό νερό ΒΙΚΟΣ* και τη ΒΙΚΟΣ Cola στο επίκεντρο του χαρτοφυλακίου της, αναλαμβάνει τον ρόλο του Επίσημου Χορηγού ενισχύοντας περαιτέρω την παρουσία της στον ελληνικό αθλητισμό.

Η συνεργασία αυτή στοχεύει στη δημιουργία προστιθέμενης αξίας για τον ελληνικό αθλητισμό και τους φιλάθλους, προωθώντας τις κοινές αξίες του αθλητισμού, της ευεξίας και της υγείας.

Η Ηπειρωτική Βιομηχανία Εμφιαλώσεων, μία μεγάλη δύναμη στον χώρο των εμφιαλωμένων νερών και αναψυκτικών, φέρνει σε αυτή τη συνεργασία την πολυετή εμπειρία, την αξιοπιστία και την ηγετική της θέση στην ελληνική αγορά. Έχοντας κατακτήσει διαχρονικά την εμπιστοσύνη και την προτίμηση των καταναλωτών, ενισχύει το κύρος και την απήχησή της μέσα από στρατηγικές χορηγίες σε κορυφαία αθλητικά γεγονότα τα οποία στηρίζει, αναδεικνύει και εξελίσσει μέσα από την συνέπεια των συνεργασιών της. Από την πλευρά της, η Stoiximan Greek Basketball League υποδέχεται έναν κορυφαίο επιχειρηματικό εταίρο, του οποίου το μέγεθος και η ηγετική θέση στην αγορά αναβαθμίζουν τη δυναμική και την απήχηση του πρωταθλήματος.

Ο Κωνσταντίνος Σεπετάς, Αντιπρόεδρος Ηπειρωτικής Βιομηχανίας Εμφιαλώσεων δήλωσε: «Η συνεργασία μας με τη Stoiximan Greek Basketball League αποτελεί σημείο αναφοράς, αναδεικνύοντας τη σταθερή και δυναμική παρουσία μας στον χώρο του αθλητισμού. Ο αθλητισμός αποτελεί πηγή έμπνευσης και δύναμης για όλους μας. Μέσα από αυτή τη σύμπραξη, ενισχύουμε τη σύνδεσή μας με τους φιλάθλους και στηρίζουμε τις προσπάθειες των αθλητών, βρίσκοντας τη θέση μας δίπλα στις μεγάλες στιγμές του ελληνικού αθλητισμού».

Ο Ευθύμης Ρεντζιάς, Γενικός Διευθυντής της Stoiximan Greek Basketball League δήλωσε: «Ανακοινώνουμε - από τη Λίγκα- την έναρξη της συνεργασίας με την Ηπειρωτική Βιομηχανία Εμφιαλώσεων. Μια στρατηγική συνεργασία μέλλοντος, που μας δίνει χαρά και αποτελεί τιμή, για τα ποιοτικά χαρακτηριστικά που προσθέτει στην ανάπτυξη της Stoiximan GBL και στο προϊόν του μπάσκετ καθολικά στην Ελλάδα. Ως επίσημος χορηγός, η Ηπειρωτική Βιομηχανία Εμφιαλώσεων τεκμηριώνει από τη θέση ενός ισχυρού συμμάχου, την αναπτυξιακή εξέλιξη της Stoiximan GBL, που μπορεί να ελκύει τους κορυφαίους στον τομέα τους συνεργάτες, σε ένα κοινό όραμα αξιών και στόχων».

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Η Ηπειρωτική Βιομηχανία Εμφιαλώσεων και η Stoiximan Greek Basketball League μοιράζονται το ίδιο όραμα: να προβάλλουν τις αξίες του αθλητισμού, την ευγενή άμιλλα, την επιμονή, την ομαδικότητα και το πάθος για πρόοδο. Η συνεργασία αυτή αναδεικνύει τη σημασία της επιχειρηματικής υπευθυνότητας στον αθλητισμό, ενδυναμώνει το ελληνικό μπάσκετ και εμπνέει τη νέα γενιά.

*ΝielsenIQ Year 2024 Total Market Still Water